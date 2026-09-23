Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz en siete días: estas son las condiciones que pone a EE. UU.

Conforme a lo expuesto por Kyodo News, la principal agencia de noticias cooperativa y sin fines de lucro de Japón, un funcionario iraní no identificado sostuvo que Teherán ha ofrecido “reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si el Gobierno de Estados Unidos da los primeros pasos hacia la reducción de toda la presión militar”.

Sin embargo, aunque Anadolu Ajansı, la agencia de noticias oficial de Turquía propiedad del Gobierno de ese país, no pudo confirmar de manera independiente la veracidad de la declaración, sí mencionó que una propuesta iraní “ya ha sido transmitida a las autoridades en Washington D. C. a través de mediadores internacionales”.

“Esta propuesta hace un llamamiento a reanudar las conversaciones con el fin de lograr un fin permanente de las hostilidades entre ambos países”, afirmó el funcionario iraní a Kyodo News, que como asociación distribuye noticias nacionales e internacionales las 24 horas del día a casi todos los periódicos, radios y cadenas de televisión de Japón.

No obstante, el funcionario iraní descartó una reunión, con el objetivo de restaurar la confianza y gestionar la transformación del caso, entre el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, al margen del período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra en Nueva York.

La condición que pone Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

“Existe la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo, pero EE. UU. debe demostrar seriedad y compromiso para que la diplomacia avance”, declaró el funcionario iraní, cuyas afirmaciones se producen en medio de las continuas tensiones, mientras las negociaciones siguen estancadas por las discrepancias sobre la navegación en el estrecho.

Esto se debe a que el estrecho de Ormuz es una vía marítima estratégica para el suministro de energía y mercancías, dado que proporciona el único paso marítimo desde el golfo Pérsico hasta el océano abierto y es uno de los puntos de congestión de mayor importancia estratégica del mundo, de modo que Estados Unidos desea controlarlo.

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"Irán puede reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos reduce la presión militar y levanta el bloqueo a los puertos iraníes", agregó el alto funcionario iraní, que espera que regrese la normalidad a dicho estrecho, ya que esto reduciría las dificultades para el suministro mundial de crudo y sus consecuencias.

Según Deutsche Welle, el servicio de radiodifusión y cadena pública de Alemania, este hecho permitiría un gran cambio: el aumento del tránsito de crudo y la reducción de su precio, así como un mayor tránsito de productos refinados y, posiblemente, el regreso a una mayor producción en las refinerías del golfo Pérsico, infraestructuras clave.

EE. UU. e Israel vs. Irán

El sábado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán, lo que llevó a las autoridades de Teherán a tomar represalias con ataques contra activos estadounidenses en países de la región, como infraestructura, bases militares, sistemas de radar o tropas en Kuwait, Catar, Barein, Siria, Irak y los Emiratos Árabes Unidos.

Tras acordar un alto el fuego, EE. UU. e Irán firmaron el Memorándum de Entendimiento de Islamabad, que otorgaba a ambas partes un plazo de 60 días para negociar un acuerdo a largo plazo. Sin embargo, ambas partes reanudaron pronto los ataques y EE. UU. reimpuso el bloqueo a los iraníes, mientras Irán cerraba el estrecho de Ormuz.