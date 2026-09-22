Con armas y con un DPI falso: Estos son los cuatro salvadoreños de la MS13 capturados en Amatitlán

Durante la noche del pasado lunes 21 de septiembre, la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), la institución armada encargada de resguardar el orden público, la seguridad civil y la paz ciudadana en todo el territorio de la nación, reportó la captura de cuatro ciudadanos salvadoreños vinculados con la Mara Salvatrucha (MS-13).

Conforme a lo expuesto por la PNC en sus redes sociales oficiales, los agentes de la Comisaría 15 de la Policía Nacional Civil capturaron a cuatro salvadoreños, vinculados con la pandilla internacional de criminales designada como una organización terrorista extranjera por EE. UU, en el kilómetro 35.5 de la circunvalación al lago de Amatitlán.

Según la PNC, uno de los capturados portaba un Documento Personal de Identificación falso, con un nombre distinto, de modo que se sospecha que el salvadoreño se hacía pasar por guatemalteco, dado que el DPI es el documento oficial, público, personal e intransferible en Guatemala para identificarse en actos civiles, administrativos y legales.

Además, los agentes de la Policía Nacional Civil localizaron un vehículo con placas salvadoreñas P-155DB, cuyos ocupantes intentaron huir al notar la presencia de la PNC. Sin embargo, todos fueron neutralizados y, durante la inspección, se incautaron dos armas con el número de registro esmerilado, lo que impedía rastrear su procedencia.

Los capturados por la PNC en Amatitlán

La Policía Nacional Civil (PNC) identificó a los cuatro capturados en Amatitlán como Luis Fernando Jiménez Pérez, de 26 años; Francisco Ibarra Santacruz, de 19; Alexander Cuellar Pineda, de 27; y José Ángel Ramírez, de 28, quien presuntamente portaba un Documento Personal de Identificación falso, a nombre de un guatemalteco.

Asimismo, los agentes de la Policía Nacional Civil localizaron dos armas con reporte de robo en El Salvador, 24 municiones calibre 5.56 mm para fusil, 20 municiones calibre 9 mm, cinco teléfonos celulares robados y un vehículo con placas salvadoreñas que presuntamente también fue robado en San Salvador antes de ingresar a Guatemala.

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De conformidad con la Policía Nacional Civil, las primeras averiguaciones apuntan a que los cuatro salvadoreños detenidos por la Comisaria 15 de la PNC en el lago de Amatitlán podrían estar vinculados con un ataque armado ocurrido el domingo 20 de septiembre en la 1.ª calle y 15 avenida de la zona 4 de Alioto Sánchez, Villa Nueva.

En ese hecho murió un hombre cuya identidad no fue divulgada y la Policía Nacional Civil tampoco precisó las circunstancias del ataque armado en Villa Nueva. No obstante, la PNC coordina con las autoridades salvadoreñas la revisión de los antecedentes de los cuatro capturados y verifica si existen órdenes de captura en su contra.

Al menos 55 salvadoreños detenidos en Guatemala en el 2026

De acuerdo con los datos proporcionados por la Policía Nacional Civil, al menos 55 ciudadanos salvadoreños han sido detenidos en Guatemala durante los primeros nueve meses del 2026. De ese total, 29 fueron entregados a las autoridades de El Salvador, mientras que los demás permanecen bajo custodia en centros guatemaltecos.

A su vez, la Policía Nacional Civil informó que sus registros consignan la expulsión de 27 ciudadanos salvadoreños entre el pasado jueves 1 de enero y el viernes 10 de julio del 2026, mientras que los otros 26 ciudadanos salvadoreños cumplen condenas en Guatemala por distintos delitos vinculados con pandillas criminales, como la MS13.