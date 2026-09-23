¿Cuándo se cambia la hora en los Estados Unidos en el 2026? El horario de verano terminará pronto

El horario de verano en el territorio de los Estados Unidos comenzó el domingo 8 de marzo del 2026, cuando el reloj se adelantó una hora, de las 2.00 a las 3.00 horas. Sin embargo, existen lugares de EE. UU. donde el cambio no aplica, como Hawái, la mayor parte de Arizona y territorios insulares como Puerto Rico, Guam y Samoa Americana.

Aunque en el territorio de los Estados Unidos se debate la Sunshine Protection Act, un proyecto de ley que busca hacer permanente el horario de verano, la iniciativa aún no ha sido aprobada. Por consiguiente, el cambio semestral de hora continúa vigente en la mayor parte de la nación norteamericana, afectando a millones de personas.

Esta Ley de Protección de la Luz Solar (Sunshine Protection Act, en inglés) es un proyecto de ley federal en el territorio de los Estados Unidos que busca establecer de forma permanente el horario de verano (Daylight Saving Time, en inglés) en el país, debido a que millones de personas consideran innecesario este cambio de la hora.

La aprobación del proyecto de ley eliminaría la obligación de adelantar y atrasar los relojes una hora dos veces al año. Por lo tanto, los relojes se mantendrían adelantados una hora respecto del horario estándar durante todo el año, lo que significaría más luz solar durante las tardes de invierno, de modo que cuenta con el respaldo de Trump.

¿Cuándo es el cambio de horario?

El siguiente cambio de horario en el territorio de Estados Unidos será el próximo domingo 1 de noviembre del 2026, cuando a las 2.00 horas los relojes deberán atrasarse una hora para marcar nuevamente la 1.00, poniendo fin al horario de verano y recuperando la hora de sueño que millones de ciudadanos llevan varios meses exigiendo.

Frente a este escenario, millones de residentes en el territorio de los Estados Unidos deberán ajustar sus relojes durante la madrugada del próximo domingo 1 de noviembre del 2026, cuando finalice oficialmente el horario de verano en la mayor parte del país, excepto en las Islas Vírgenes de EE. UU. y las Islas Marianas del Norte.

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El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología informó que la medida responde al calendario federal vigente para el horario de verano, de manera que se aplica de forma local y no ocurre simultáneamente en toda la nación, debido a que Estados Unidos, por ley, está dividido en nueve husos horarios estándar que abarcan los estados.

No obstante, la repetición de ese tramo horario permite que las personas tengan una hora más de descanso durante la madrugada, aunque los amaneceres serán más tempranos en los próximos meses. A pesar de eso, la regla se mantiene vigente desde el 2007, luego de una modificación introducida por la Ley de la Energética del 2005.

¿Se aprobará le Ley de Protección de la Luz Solar?

Los defensores de la Ley de Protección de la Luz Solar (Sunshine Protection Act, en inglés) señalan que el proyecto reduciría los trastornos del sueño asociados al cambio de hora, disminuiría los accidentes de tráfico y la criminalidad, y beneficiaría a sectores económicos como el comercio y el turismo al prolongar la luz al atardecer en la nación.

Sin embargo, grupos de oposición y expertos en medicina del sueño advierten que un horario de verano permanente provocaría amaneceres muy tardíos en invierno, con luz solar después de las 8.00 horas en varias regiones de la nación, lo que afectaría el ritmo circadiano natural y la seguridad de los niños al ir a la escuela en la oscuridad.