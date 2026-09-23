Ver a Guatemala cuesta Q280 en casa y Q75 en Jamaica: estos son los precios de los boletos

Los aficionados que quieran acompañar a la Selección Nacional de Guatemala en sus partidos como local en la Liga de Naciones de la Concacaf deberán pagar entre Q280 y Q1 mil 330, dependiendo de la localidad que elijan en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol.

Guatemala enfrentará a El Salvador el 28 de septiembre, a las 20 horas, y posteriormente recibirá a Surinam el 5 de octubre, a las 18 horas, en ambos casos en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Para el duelo frente a El Salvador, la entrada más económica tendrá un valor de Q280 en General Norte. Platea Sur, Preferencia y Preferencia Visita tendrán un costo de Q730, mientras que la localidad de Tribuna será la más cara, con un precio de Q1 mil 330.

Más baratos en Jamaica

En Jamaica, los precios para observar a Guatemala como visitante son distintos.

El boleto más económico para el partido del viernes 25 de septiembre, a las 18 horas, en el Estadio Nacional de Kingston tiene un valor de J$1 mil 500 (dólares jamaiquinos), unos US$9.49 (Q73).

En el otro extremo, la localidad de Tribuna tiene un precio de J$5 mil, equivalentes aproximadamente a US$31.65 (Q242).

Además, los aficionados que utilicen una tarjeta de crédito específica pueden obtener un 10 % de descuento en las entradas de gradas.

Con esta promoción, el boleto de J$1 mil 500 queda en J$1 mil 350, unos US$8.54 (Q65).

Además, la Federación de Futbol de Jamaica también ofrece un paquete para los dos partidos que disputará como local frente a Guatemala y Honduras.

El costo es de J$2 mil 500 (US$15.82; Q121) para las gradas y J$9 mil (US$56.96; Q436) para Tribuna.

Las entradas para el partido en Kingston están disponibles en línea a través de la plataforma habilitada por la Federación de Futbol de Jamaica.

De esta manera, un aficionado guatemalteco que quiera seguir a la Selección Nacional en ambos países encontrará una diferencia en el precio de las entradas: en Jamaica los boletos para el partido frente a Guatemala van aproximadamente de Q73 a Q242 (US$9.49 a US$31.65), mientras que en Guatemala los precios para el duelo contra El Salvador oscilan entre Q280 y Q1 mil 330 (US$36.68 a US$174.26), según la localidad.

Las conversiones a dólares estadounidenses y quetzales son aproximadas y pueden variar según el tipo de cambio aplicado por la entidad financiera.