Viviana Aroche revela sus próximos retos tras hacer historia en Copenhague

Viviana Aroche escribió una nueva página en el atletismo guatemalteco al establecer en Copenhague el récord nacional y centroamericano de medio maratón, con 1:10:53, 34 segundos menos que su anterior marca, conseguida en febrero en Barcelona.

La fondista de Morazán, El Progreso, terminó 37 en la clasificación general y fue la tercera latinoamericana.

El resultado completa una temporada sobresaliente para Aroche, quien también posee los récords nacionales y centroamericanos de cinco mil metros, con 15:26.60, y 10 mil metros, con 32:35.19.

En Copenhague, además, compitió en una prueba que ganó la keniata Agnes Ngetich, quien estableció el récord mundial para una carrera exclusivamente femenina, con 1:05:15.

¿Dónde estuvo la clave para mejorar la marca?

En Barcelona llegué bien hasta el kilómetro 20 y cerré durísimo. Me sentí tan bien que dije: “Pude haber corrido más rápido, porque mi cuerpo lo tenía”. Por eso en Copenhague decidí salir más rápido y no tener miedo.

¿Fue una preparación específica para Copenhague?

No. Fue producto de toda la acumulación que ya traía. Este año he corrido más medias maratones que pista, y todo es una acumulación del trabajo que uno ya trae hecho.

¿Qué tan complicada fue la carrera?

Fue bastante complicada, por el clima: muchísimo viento y un recorrido que no era cien por ciento plano. En momentos perdí el enfoque de hacer un récord. Realmente supe que lo iba a hacer hasta que entré a la meta y vi el reloj.

¿Cuál fue el momento más difícil?

En el kilómetro 15. El grupo hizo un cambio de ritmo fuertísimo y yo miraba para atrás; no venía nadie. Era seguir hasta que realmente me dieran las piernas, para no quedarme sola.

¿Qué pensaba en los kilómetros finales?

Solo pensaba: “No guardarse nada”. Me ha pasado que termino una carrera pensando en si podía haber dado más. Esta vez quería seguir hasta que mi cuerpo dijera hasta aquí.

¿Qué significa tener los récords de fondo femenino de Guatemala?

Me motiva mucho y me siento superorgullosa. Ya se puede decir que Guatemala tiene récords en el fondo femenino, que hay que trabajar para poder hacerlos. Los récords están para romperse, y ojalá algún día venga otra chica y lo haga.

¿Ahora piensa en bajar de 1:10?

Sí. Uno, como atleta, siempre va a querer más. Cuando hice 1:13:51 quería 1:12; después, con 1:11:27, ya pensaba en el 1:10. Ahora tengo el 1:10 y pienso en 1:10 bajo o 1:09 alto.

¿Cuál será la próxima media maratón?

Primero Dios, en febrero voy a estar en Barcelona haciendo la media que, igual, hice este año.

¿Y el salto a los 42 kilómetros?

Claro que sí. Ya está en mis planes. Ya tengo en mi cabeza cuál será mi debut, pero me lo voy a reservar. Próximamente voy a debutar en maratón.

COSECHA DE TRIUNFOS

Logros de Viviana Aroche en el 2026: