Fútbol Nacional
Selección de Guatemala trabaja en Miami antes de viajar a Jamaica para la Liga de Naciones
La Bicolor realizó su práctica en el Amerant Bank Field como parte de la preparación para el duelo de este viernes contra los Reggae Boyz.
La Selección Nacional de Guatemala continúa con su preparación para el debut en la Liga de Naciones de la Concacaf.
Este martes, el combinado nacional que dirige el técnico Luis Fernando Tena realizó una sesión de entrenamiento en el Amerant Bank Field, en Miami, donde trabaja previo a su compromiso contra Jamaica.
El plantel guatemalteco de 23 jugadores se encuentra en Miami desde el domingo, cuando comenzó su concentración en territorio estadounidense antes de trasladarse a Kingston.
Los trabajos están enfocados en llegar en las mejores condiciones al primer partido de la fase de grupos.
La Bicolor tiene previsto viajar este miércoles 23 de septiembre rumbo a Jamaica. Una vez en Kingston, continuará con su preparación para el encuentro frente a los Reggae Boyz.
Guatemala y Jamaica se enfrentarán este viernes en el Estadio Nacional de Kingston, en el inicio de la participación de ambas selecciones en la Liga de Naciones A de la Concacaf.
Los convocados
- Porteros: Nicholas Hagen (Columbus, MLS), Kenderson Navarro (Municipal) y José Morán (Antigua GFC).
- Defensas: César Calderón (Municipal); José Morales (Municipal); Carlos Estrada (Municipal); Nicolás Samayoa (Municipal); Aarón Herrera (Sin equipo); Allen Yanes (Mixco) y Kevin Ruiz (XelajúMC).
- Mediocampistas: Óscar Castellanos (Antigua GFC); José Rosales (Antigua GFC); Jonathan Franco (Municipal); Rudy Muñoz (Municipal); Stheven Robles (Comunicaciones); Kevin Ramírez (Malacateco) y Jorge Aparicio (Xelajú MC).
- Delanteros: William Fajardo (Antigua GFC); Óscar Santis (Brunei DPMM, Malasia), Darwin Lom (The Strongest, Bolivia), Matthew Evans ( Wacker Innsbruck , Austria); Olger Escobar (Montréal, MLS) y Rubio Méndez Rubín (El Paso Locomotive, USL).