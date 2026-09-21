La guatemalteca Alejandra Higueros brilla con un quinto lugar en el Mundial de poomsae

Alejandra Higueros alcanzó el quinto lugar del mundo en poomsae reconocido durante el Campeonato Mundial de Poomsae, celebrado del 16 al 20 de septiembre en Chuncheon, Corea del Sur.

La atleta guatemalteca también compitió en la modalidad de freestyle, en la que participó en la ronda de semifinales y finalizó séptima de su grupo.

La delegación nacional también estuvo integrada por César Aguilar, Lucía Icuté, Francisco Meléndez y Paula Marroquín.

Aguilar ocupó el octavo puesto de su grupo en las semifinales de freestyle y concluyó su participación en la ronda de 64 de poomsae reconocido.

En la competencia de pareja mixta de freestyle, Icuté y Meléndez se ubicaron en el séptimo lugar de su grupo durante las semifinales.

Paula Marroquín llegó a la ronda de 32 de poomsae reconocido, donde se enfrentó a la representante de Finlandia. En freestyle individual junior, la guatemalteca compitió en semifinales y terminó sexta de su grupo.

El campeonato reunió a mil 417 atletas de 83 países, además de representantes del Equipo de Refugiados de Taekwondo y competidores bajo la bandera de World Taekwondo.

Para César Aguilar, Lucía Icuté, Francisco Meléndez y Paula Marroquín, la competencia representó su primera participación en una cita mundialista.