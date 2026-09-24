Casa Blanca mantiene veto a tres medios pese a orden judicial: Juez pide explicaciones a Trump

Durante la mañana de este jueves 24 de septiembre, el juez federal Timothy Kelly, que ordenó a la Casa Blanca levantar el veto a tres medios de comunicación, dio un ultimátum a la Administración del presidente de EE. UU, Donald Trump, para que explique en las próximas horas por qué se impide el acceso de CNN, MS NOW y Politico.

El magistrado Timothy Kelly, que ordenó restablecer de inmediato las acreditaciones de prensa de los profesionales afectados, dio como plazo hasta las 12.30 horas de este 24 de septiembre para recibir explicaciones sobre el incumplimiento de la orden, después de que los medios denunciaran restricciones de acceso a parte de su personal.

Eso se debe a que el presidente estadounidense Donald Trump anunció el pasado viernes 18 de septiembre un veto al periódico Politico y las cadenas de televisión CNN y MS NOW por difundir "noticias falsas" y, más tarde, el mandatario republicano las acusó de atentar contra la seguridad nacional con sus informaciones "falsas y negativas".

Ante este escenario, los tres medios afectados presentaron una demanda y un juez federal ordenó restablecerles el acceso, al considerar que el veto se produjo sin el "debido proceso". Sin embargo, sus profesionales no pudieron acceder a la Casa Blanca cuando Trump recibió a su homólogo chino, Xi Jinping, de visita oficial en el país.

CNN, MS NOW y Politico vuelven a los tribunales

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, CNN, MS NOW y Politico presentaron una solicitud de emergencia para una audiencia este jueves 24 de septiembre, después de que a sus periodistas se les negara el acceso a la Casa Blanca pese a una orden del juez federal Kelly de restablecer temporalmente el acceso.

En su fallo, el juez Kelly determinó que la revocación de las acreditaciones de prensa de los periodistas se hizo sin un “debido proceso constitucionalmente adecuado”, por lo que la ceremonia de recibimiento a Xi no fue retransmitida por las principales cadenas de televisión, entre ellas Fox, en solidaridad con los medios afectados por el veto.

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Asimismo, según el periódico estadounidense The New York Times, la cadena ABC, designada para la cobertura de Xi en el sistema de cooperación periodística de la Casa Blanca, no participó en la cobertura, en solidaridad con los medios afectados por el incumplimiento de la orden judicial por parte de la Administración de Donald Trump.

"Resulta llamativo que ninguna de las cadenas de televisión de EE. UU. haya emitido a Trump y Xi. Por lo general, una cumbre con una superpotencia habría interrumpido la programación. Sin embargo, han optado por no ofrecer nada por la prohibición que la Casa Blanca mantiene contra CNN, MSNBC y Politico", agregó The New York Times.

Boicot de cobertura a Trump

Las principales cadenas de los Estados Unidos han reaccionado a la medida de la Casa Blanca contra CNN, MSNBC y Politico con un boicot a la cobertura audiovisual del presidente estadounidense Donald Trump, mientras que organizaciones profesionales calificaron la decisión del magnate republicano como un veto a "la libertad de prensa".

"La Primera Enmienda de la Constitución estadounidense protege el derecho de la prensa a informar sin miedo a la censura ni a represalias de quienes ostentan el poder. Ampara el derecho de los estadounidenses a estar informados", señala el texto, al que también se adhirieron The Washington Post, N+ Univision y El País, entre otros.