Durante la tarde del pasado miércoles 23 de septiembre, el presidente argentino, Javier Gerardo Milei, dedicó su mensaje ante la Asamblea General a cargar contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la mayor entidad internacional existente, creada para mantener la paz y la seguridad y proteger los derechos humanos.

Milei dijo que la Organización de las Naciones Unidas tiene graves problemas y lanzó un ataque directo contra la institución diseñada para promover el desarrollo sostenible. "Se convirtió en una organización inútil que sólo sirve para alimentar a una casta de parásitos", agregó el argentino, tras defender que "las Malvinas son una causa nacional".

"La ONU miró hacia otro lado con las Malvinas. No es una cuestión entre Argentina y el Reino Unido, la entidad debería tomar nota de las resoluciones. Nosotros elegimos una defensa pacífica y efectiva", añadió el mandatario, quien considera que la soberanía sobre estas islas frente a la costa argentina es una cuestión que levanta ampollas.

"Al Reino Unido lo llamamos otra vez más para encontrar una solución pacífica y debatir sobre la explotación de los recursos naturales. No nos vamos a sentar a esperar que la ONU actúe, vamos a tomar cartas en el asunto", indicó, haciendo referencia a que son territorios británicos de ultramar, pero Argentina lleva mucho tiempo disputándolos.

Milei describe a los burócratas como arrogantes

El presidente argentino Javier Milei también aprovechó su mensaje ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para defender a Israel y a EE. UU. y criticar a Irán. Además, terminó cuestionando el papel de la ONU en la pandemia de coronavirus, durante la cual la organización se centró en coordinar la ayuda humanitaria.

Posteriormente, Milei centró su mensaje en la IA y se alineó así con Donald Trump: "Donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera. La IA será la fábrica de alfileres del siglo XXI. Exige prudencia, pero no miedo ni obediencia. Tiene que ser un atajo a la productividad. Producir más tiene por objeto más nivel de consumo", señaló.

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"Queremos una Argentina influyente y poderosa para que nuestro destino sea decidido por nosotros. Miren al sur, van a encontrar una tierra inmensa y próspera. Queremos una nación libre, próspera y soberana. Viva la libertad, carajo", aseguró el mandatario, que aprovechó el foro para dar a conocer su postura sobre el papel de la organización.

Esto se debe a que el argentino había evitado inicialmente la confrontación con el Reino Unido, pero su gobierno adoptó una postura cada vez más enérgica en el 2026, particularmente a medida que las islas se acercaban a convertirse en productoras de petróleo. "Son unos parásitos arrogantes disfrazados de burócratas", aseguró Milei.

El Reino Unido le responde a Milei

Durante la noche del miércoles 24 de septiembre, el Reino Unido respondió mediante un comunicado al presidente de Argentina, Javier Milei, que no "tiene ninguna duda" sobre la soberanía británica de las islas Malvinas, horas después de que el jefe de Estado argentino pidiera negociaciones sobre las islas y amenazara con consecuencias.

El Reino Unido respondió que los intentos de impedir el desarrollo del sector de los hidrocarburos en las islas son "un intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial y carecen de justificación en el Derecho internacional. Además, suponen un obstáculo para el comercio mundial y son incompatibles con el libre comercio".