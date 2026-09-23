FBI investiga ciberataque: ShinyHunters afirma haber robado datos de empleados y candidatos

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), principal agencia federal de investigación criminal y servicio de seguridad e inteligencia interior de Estados Unidos, investiga una aparente violación de sus redes, después de que un prolífico grupo de ciberdelincuentes afirmara haber robado datos personales de miles de agentes.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, el FBI está al tanto de las denuncias sobre actividad no autorizada que afecta a la agencia e investiga el portal de solicitudes de empleo del sitio web, que estuvo inactivo mientras la agencia gestionaba el incidente durante la noche del martes 22 de septiembre.

Luego de que un aviso en el sitio indicara que el portal de solicitudes no estaba disponible, el grupo de hackers conocido como Shiny Hunters acusó al FBI en su página web clandestina, donde afirmó sentirse "muy ofendido" por un reciente aviso de la agencia que analizaba sus supuestas tácticas para extorsionar a organizaciones víctimas.

Frente a este escenario, los piratas informáticos afirmaron haber accedido a los datos de la agencia desde la noche del pasado lunes 21 de septiembre y el FBI indicó que los Shiny Hunters tienen como objetivo a "grandes empresas de tecnología, finanzas y comercio minorista, robando a menudo millones de registros de clientes a la vez".

¿Qué solicitan los Shiny Hunters y qué datos tienen?

De acuerdo con el FBI, el grupo de hackers conocido como Shiny Hunters pirateó varias organizaciones sanitarias de gran envergadura, lo que llevó a un grupo del sector a calificar a los piratas informáticos como un "peligro inminente para el sector sanitario mundial". Sin embargo, el objetivo final de los hackers respecto del FBI no está claro.

A pesar de eso, los hackers exigieron que la principal agencia federal de investigación criminal eliminara o modificara su aviso en línea, pero afirmaron que no tenían una motivación económica. No obstante, las agencias gubernamentales estadounidenses, como el FBI, no suelen pagar rescates a los hackers que roban información o datos.

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Dadas las circunstancias, este se convirtió en el ejemplo más reciente de cómo las agencias policiales son blanco de grupos de ciberdelincuentes a los que investigan, dado que en marzo se reportó un presunto incidente de ciberseguridad independiente en una red informática sensible que el FBI utiliza para gestionar las escuchas telefónicas.

Asimismo, en agosto, una banda de ciberdelincuentes rusa filtró lo que parecen ser archivos confidenciales de las fuerzas del orden que fueron robados de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia. Estos incluyen información sobre objetivos de investigaciones y análisis de sus comunicaciones.

Ciberataques contra las agencias policiales de EE. UU.

En diciembre del 2025, un ataque de ransomware contra el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos tuvo como objetivo a los sujetos de sus investigaciones. Ese mismo año, unos piratas informáticos vulneraron un sistema que el FBI utilizaba en investigaciones sobre explotación sexual infantil, incluido uno destinado a almacenar imágenes.

Ahora bien, en un comunicado publicado en su sitio de la dark web y durante una conversación en línea con la agencia de noticias Reuters, ShinyHunters afirmó haber atacado al FBI en respuesta a un anuncio de la agencia de mayo del 2026 que detallaba todos los métodos del grupo de hackers y aconsejaba a sus objetivos no pagarle.