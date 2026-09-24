Superinteligencia y lentes inteligentes: Zuckerberg defiende el desarrollo de la IA

Durante la noche del pasado miércoles 23 de septiembre, el presidente ejecutivo de la tecnológica Meta, Mark Zuckerberg, defendió que "empoderar a las personas" con la inteligencia artificial (IA), y no concentrar su control en pocas manos, es la mejor vía hacia un futuro seguro, pese a reconocer que esa idea se ha vuelto "muy controvertida".

En el transcurso de su intervención en el campus de la compañía en Menlo Park, California, Mark Zuckerberg empleó también el término "superinteligencia", utilizado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció que los Estados Unidos sustituirán oficialmente el término "inteligencia artificial" en toda su documentación oficial.

Frente a este escenario, Mark Zuckerberg empleó el término "superinteligencia" en al menos dos momentos clave de su discurso: al describir el "más alto propósito" de la tecnología como la creación y no la automatización, y al proyectar que el agente de IA de Meta será un primer paso hacia una "superinteligencia personal" para las personas.

Ante esta situación, el programador, empresario y magnate estadounidense defendió una visión optimista de la tecnología y afirmó que "construir es un acto de amor", con el que, dijo, su gran compañía tecnológica multinacional de los Estados Unidos, antes conocida como Facebook Inc, plasma su forma de entender mejor el mundo.

Empoderar a las personas con la IA

La intervención de Mark Zuckerberg llegó días después de que Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, defendiera ante la ONU una mayor cooperación internacional en materia de inteligencia artificial, mientras que Dario Amodei, director de Anthropic, advirtió sobre los riesgos existenciales asociados al rápido desarrollo de esta tecnología.

Sin embargo, Mark Zuckerberg presentó el Muse Charm, un dispositivo del tamaño de la palma de la mano cuyo lanzamiento está previsto para diciembre del 2026 y que fue diseñado específicamente para hablar con Muse, el nuevo agente personal de inteligencia artificial lanzado por Meta en agosto, sin necesidad de un teléfono inteligente.

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Asimismo, el presidente de Meta anunció nuevos modelos de lentes inteligentes, entre ellos una versión solo de audio, sin cámara integrada. No obstante, el creador de Facebook apenas abordó las críticas que han recibido los lentes con cámara por la invasión de la privacidad y se limitó a referirse a las medidas contra su manipulación.

Mark Zuckerberg también presentó los Meta VR Glasses, unas gafas de realidad virtual de unos cien gramos de peso que integran tecnología inmersiva en un formato mucho más ligero que dispositivos como el Vision Pro, el primer visor de realidad mixta desarrollado por Apple, y que saldrán a la venta hasta finales de febrero del 2027.

La superinteligencia ya tiene dueño

La compañía de Mark Zuckerberg presentó nuevas funciones de Muse, su agente personal de inteligencia artificial (IA), debido a que, a diferencia de otros asistentes tradicionales, diseñados principalmente para responder preguntas, Muse puede ejecutar tareas en nombre del usuario, gestionar proyectos y utilizar diferentes aplicaciones.

Además, entre las novedades destaca su integración con las gafas inteligentes de Meta, que permitirá interactuar con el asistente mediante instrucciones de voz e incluso solicitarle acciones relacionadas con aquello que el usuario está observando. A pesar de eso, Meta no ha concretado todas sus características técnicas ni su precio de venta.