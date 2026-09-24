El camino de Guatemala hacia la Copa Oro 2027: Los posibles escenarios en la Liga de Naciones

Tras la suspensión de la Federación Nacional de Guatemala (Fedefut) por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), del 2016 al 2018, y las ausencias en las Copas Oro del 2017 y 2019, la Bicolor ha participado en el torneo más importante de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) desde el 2021.

A pesar de que la Azul y Blanco no clasificó a la edición del 2021 por méritos deportivos, la selección de Guatemala ocupó el lugar de Curazao, luego de que los caribeños declinaran su participación por un brote de COVID en su plantilla, de manera que la Bicolor fue invitada al Grupo A dos días antes de su debut contra El Salvador en Texas.

Sin embargo, luego de su fracaso en la fase de grupos del 2021, en la que solo sumó un punto, la selección guatemalteca fue de menos a más y en la edición del 2023 llegó hasta los cuartos de final tras finalizar en la primera posición de su grupo, por encima de Canadá. Desafortunadamente, cayó eliminada a manos de Jamaica en Cincinnati.

Dos años después, Guatemala firmó su mejor participación en una Copa Oro en casi tres décadas, luego de finalizar en la tercera posición del torneo del 2025, en el que fue superada por EE. UU. en semifinales. Por esa razón, los dirigidos por Luis Fernando Tena tienen sus ojos puestos en la edición del 2027, con la esperanza de superarse.

Los caminos de Guatemala rumbo a la Copa Oro 2027

Debido a que la Liga de Naciones de la Concacaf 2026 servirá como clasificatorio para la Copa Oro del 2027, la selección de Guatemala tiene tres caminos posibles para clasificar al torneo más importante de la región. No obstante, todo dependerá de la posición final de la Bicolor en el Grupo B de la Liga A, después de cuatro compromisos.

Escenario si Guatemala termina primera o segunda

Si Guatemala termina en el primer o segundo lugar del grupo, avanzará a los cuartos de final de la Liga de Naciones, instancia en la que ya se encuentran México, Canadá, EE. UU. y Panamá. En este escenario, los semifinalistas pasarán a la Fase Final del torneo y clasificarán a la Copa Oro, mientras que los perdedores irán a la fase preliminar.

Lea más sobre superinteligencia y lentes inteligentes: Zuckerberg defiende el desarrollo de la IA

Escenario si Guatemala termina tercera o cuarta

Si Guatemala termina en el tercer o cuarto lugar del grupo, avanzará a la fase preliminar. Esta ronda se jugará en el 2027 y reunirá a 14 países: cuatro perdedores de los cuartos de final de la Liga A, cuatro equipos que finalicen en el tercer o cuarto lugar de sus grupos en la Liga A, dos subcampeones de la Liga B y 4 ganadores del play-in.

Escenario si Guatemala termina quinta o sexta

Si Guatemala termina en las últimas dos posiciones de su grupo, descenderá a la Liga B. A pesar de eso, podrá disputar el Play-in. Esta ronda se jugará en noviembre del 2026 y tendrá ocho participantes: los equipos que finalicen en quinto y sexto lugar de la Liga A, además de los ganadores de grupo y el mejor segundo lugar de la Liga C.

El Play-in y la fase preliminar

En el Play-In se disputarán cuatro plazas para avanzar a la fase preliminar de la Copa Oro, que se jugará en marzo del 2027, mientras que la fase preliminar reunirá a 14 selecciones que competirán por los últimos siete boletos al torneo continental: Guatemala ya conoce esta instancia, pues en 2025 avanzó por esta vía tras eliminar a Guyana.

Dadas las circunstancias, Guatemala definirá su camino hacia la Copa Oro 2027 en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026, en la que comparte el grupo con las selecciones de Honduras, Jamaica, Surinam, Martinica y El Salvador: Su primera prueba será en Kingston el próximo viernes 25 de septiembre a las 18.00 horas.