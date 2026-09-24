Cilia Flores busca salir de prisión bajo fianza: Estados Unidos advierte extremo riesgo de fuga

Durante la mañana de este jueves 24 de septiembre, el Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público".

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, en un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Cilia Flores la libertad antes del inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Nicolás Maduro.

Frente a este escenario, la Fiscalía estadounidense argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Cilia Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones contra ella y Nicolás Maduro, quien fue presidente de Venezuela durante más de 13 años.

Asimismo, la Fiscalía destacó la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR).

Riesgo extremo de fuga

La defensa de Cilia Flores, de 69 años, pidió a principios de septiembre del 2026 que la venezolana fuera trasladada a una residencia privada en la Ciudad de Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de geolocalización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.

Cilia Flores aseguró públicamente que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal donde permanece recluida desde el pasado sábado 3 de enero, cuando fue capturada junto al expresidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.

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A pesar de eso, el juicio conjunto contra Cilia Flores y Nicolás Maduro está previsto para junio del 2027, ya que ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que abarca más de dos décadas.

Ante esta situación, de ser declarada culpable, Cilia Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua en el territorio de Estados Unidos, debido a los cargos por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y posesión de armas de fuego y artefactos destructivos.

Juicio conjunto contra Flores y Maduro

Debido a que Cilia Flores y Nicolás Maduro se han declarado no culpables en la Ciudad de Nueva York, sus abogados planean argumentar inmunidad presidencial y falta de jurisdicción de la corte estadounidense, mediante una moción de desestimación prevista para el próximo martes 17 de noviembre del 2026, en poco menos de dos meses.

Dadas las circunstancias, la defensa legal de Maduro, representado por Barry Pollack y Anna Estevao, y de Cilia Flores, representada por Mark Donnelly, mantiene una estrategia enfocada en anular el proceso, argumentar fallas de procedimiento y buscar medidas cautelares por motivos de salud, ya que ambos se declararon no culpables.