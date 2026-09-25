De Latinoamérica a las trincheras de Ucrania: denuncian reclutamientos de Rusia con engaños

Según France 24, una red de propiedad francesa, las fuerzas rusas elaboraron un informe sobre el perfil de los nuevos mercenarios que participan en la guerra iniciada en febrero del 2022. Por consiguiente, de acuerdo con las autoridades rusas, los latinoamericanos representan el 40% de los mercenarios que luchan en las filas de Ucrania.

"El origen de todos los mercenarios ha cambiado drásticamente. Si bien inicialmente eran polacos, bálticos, británicos y estadounidenses, ahora, en la vanguardia, probablemente más del 40% provienen de países latinoamericanos", aseguró públicamente el embajador especial del Ministerio de Exteriores de Rusia, Rodión Miroshnik.

Frente a este escenario, de acuerdo con Miroshnik, citado por TASS, la principal agencia estatal de noticias de Rusia, en las filas ucranianas luchan ahora más de 16 mil "voluntarios", quienes fueron descritos por el embajador como mercenarios extranjeros, dado que no están allí para luchar por la independencia y la soberanía de Ucrania.

"Ellos están allí para ganar dinero o adquirir experiencia militar", agregó Rodión Miroshnik, quien indicó que ahora se trata de 16 mil personas, pero que 40 mil "pasaron por sus filas". Por ello, el Gobierno de Colombia solicitó hace unos días a Rusia y Ucrania que detengan el reclutamiento de sus ciudadanos para la guerra y pidió su retorno.

Engañan a latinoamericanos para combatir en la guerra

Un informe de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) señala que hasta 27 mil extranjeros podrían estar combatiendo en las filas del ejército ruso y que Latinoamérica se ha convertido en uno de los "principales escenarios de captación engañosa" de ciudadanos para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.

La investigación identifica a Perú, Cuba, Colombia y, recientemente, Bolivia entre los países de origen de los reclutas. Además, la FIDH investiga la situación de unos 600 ciudadanos y estima que cerca de 10 mil cubanos y más de 200 colombianos habrían sido captados para participar en los intensos combates en casi todo el este de Europa.

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"Aquí estamos realmente ante unas redes de trata organizadas por el Estado ruso. Trata, porque justamente se está engañando a las personas, o inclusive se les está forzando a firmar contratos", declaró la directora de la FIDH, Jimena Reyes, en relación con los presuntos bonos de US$20 mil por firmar contrato y salarios de casi US$4 mil.

Asimismo, Jimena Reyes explicó que los reclutadores buscan principalmente a personas con experiencia en seguridad o actividades militares: "Las ofertas prometen salarios elevados para desempeñar funciones de seguridad privada, pero los contratados terminan en territorio ruso", reveló la directora de la FIDH a Radio Francia Internacional.

Más latinoamericanos para la guerra

"Se les promete contratos con sueldos elevados, pero para hacer, por ejemplo, trabajos de seguridad privada para una empresa. Inclusive entrevistamos personas a las que se les había propuesto ir a Polonia y terminaron en Rusia", señaló Reyes, quien indicó a la cadena de televisión estadounidense CNN que el principal incentivo es económico.

“La razón definitiva por la que muchas familias tomaron la decisión y los hombres viajaron a Rusia fue una razón económica”, afirmó la directora de la FIDH, tras asegurar que la mayoría nunca recibió esos pagos y que muchas familias tampoco recibieron remesas de sus parientes. “La mayoría fue víctima de engaños”, concluyó Jimena Reyes.