Aumentan casos y muertes por el virus del Nilo Occidental: ¿cuáles son los principales síntomas?

Según el último boletín publicado este 25 de septiembre por el Instituto Superior de Sanidad, el número de fallecidos por el virus del Nilo Occidental en Italia ha ascendido a 54, mientras que el total de casos relacionados con esta enfermedad, transmitida principalmente por la picadura de mosquitos infectados, llegó a 700 en la última semana.

Frente a este escenario, de los 700 casos detectados en el 2026, 368 corresponden a la forma neuroinvasiva, la más grave de la enfermedad. Entre estos se incluyen cinco casos importados de Maldivas, Francia, Bélgica, Grecia y Países Bajos, donde los mosquitos infectados actúan como transmisores tras alimentarse de aves portadoras.

Asimismo, conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, se han notificado 88 casos asintomáticos identificados en donantes de sangre, 239 casos de fiebre —uno de ellos importado de Burkina Faso—, cuatro casos con otros síntomas y un asintomático adicional que presuntamente se contagió por la picadura de un mosquito.

Ante esta situación, la letalidad de las formas neuroinvasivas autóctonas se sitúa actualmente en el 14.9%, frente al 14.6% registrado en el mismo periodo del 2025, cuando el número de muertes se situaba en 48 y los contagios confirmados sumaban 680, aunque aproximadamente el 80% de los infectados no presentaban síntomas.

El virus del Nilo Occidental

De acuerdo con el Instituto Superior de Sanidad, la principal forma de transmisión del virus del Nilo Occidental es la picadura de mosquito, ya que rara vez se transmite mediante transfusiones, trasplantes o de madre a hijo durante la gestación o la lactancia. Además, se confirmó que esta enfermedad no se contagia de persona a persona.

Por otro lado, de conformidad con la Organización Mundial de la Salud, organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en la salud pública internacional, cerca del 80% de los infectados no presentan síntomas, mientras que el 20% de los contagiados presenta fiebre, dolor de cabeza, vómitos o malestar general.

Lea más sobre Guatemala y la Copa Oro: Esta fue la última vez que la Azul y Blanco no logró clasificar al torneo

A su vez, menos del 1% de los contagios por el virus del Nilo Occidental afecta el cerebro o la médula espinal y puede causar meningitis o encefalitis, debilidad severa y riesgo de muerte. Sin embargo, no hay medicamentos antivirales ni vacuna para humanos, por lo que el tratamiento es de apoyo y reposo, ya que no existe cura específica.

Dadas las circunstancias, las autoridades sanitarias internacionales indican que la prevención es clave, de manera que recomiendan vestir camisas de manga larga, eliminar recipientes con agua estancada y usar repelente con DEET, ingrediente activo común y efectivo para prevenir las picaduras de mosquitos, garrapatas y otros artrópodos.

Zonas y grupos de mayor riesgo médico

La Asociación Médica Estadounidense, organización que promueve la ciencia, la medicina y el mejoramiento de la salud, indicó que cualquier persona puede contraer el virus, pero el principal factor de riesgo médico es la edad avanzada, ya que las personas mayores tienen mayor probabilidad de desarrollar la forma grave de la enfermedad.

Por otra parte, el virus ha dejado de ser una preocupación exclusivamente tropical y se ha vuelto endémico en extensas áreas templadas, con picos elevados de transmisión durante las temporadas de calor. Por ello, Estados Unidos sigue siendo el principal foco en este hemisferio, con miles de casos distribuidos en todo su territorio.