De un hospital a una persecución policial: hombre roba un auto y termina detenido en Miami, Florida

Durante la mañana del pasado jueves 24 de septiembre, un hombre identificado como Jordan Eugene Brown, de 35 años, fue detenido después de presuntamente robar un automóvil en el estacionamiento del Palmetto Hospital y protagonizar una persecución policial que terminó en un choque cerca del condado de Miami-Dade, en Florida.

De acuerdo con NBC6, una estación de televisión para la región del sur de Florida, el caso es investigado por las autoridades de la Policía de Hialeah, quienes señalaron al medio que Jordan Brown había sido trasladado antes al centro médico bajo una orden de la Ley Baker, mecanismo que permite una evaluación involuntaria de salud mental.

Frente a este escenario, poco después de llegar al hospital, Eugene abandonó las instalaciones y, en el estacionamiento, se acercó a una mujer que descendía de su vehículo y entró por la fuerza en el automóvil. A continuación, habría escapado en el carro y golpeado otro vehículo durante la huida del estacionamiento del Palmetto Hospital.

Ante esta situación, la investigación por el robo de automóvil y la colisión con fuga permanece bajo jurisdicción de la Policía de Hialeah, que aclaró que la Ley Baker permite que una persona sea llevada a un centro de salud para una evaluación cuando existen criterios vinculados a una posible crisis de salud mental, como sucedió en este caso.

La persecución en Miami

Conforme a lo expuesto por la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés), luego de recibir el aviso, los patrulleros siguieron a un Nissan Sentra negro por varias vías de Miami-Dade e intentaron detener el vehículo con maniobras PIT, una técnica policial diseñada para hacer que un automóvil pierda estabilidad a baja velocidad.

"Pese a los daños que sufrió el Sentra durante esos intentos, el conductor continuó su marcha y esquivó tanto a las patrullas como a otros automovilistas", agregó la FHP, que aseguró que la conducción generó preocupación entre quienes presenciaron la secuencia, pues alguien podría haber resultado herido por las acciones de Jordan Brown.

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Dadas las circunstancias, la persecución concluyó cuando un agente de la FHP logró que el Nissan girara y chocara. "Eugene Brown fue arrestado en la intersección de la avenida 17 y la calle 79", informaron los funcionarios, que confirmaron que el conductor era la misma persona que unas horas antes había salido del Palmetto Hospital.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades locales no detallaron los cargos que podrían presentarse contra Jordan Eugene Brown ni informaron cuándo comparecería ante un tribunal. "La Policía de Hialeah mantiene abierta la investigación sobre el presunto robo de automóvil y el choque con fuga registrados en el hospital", añadió la FHP.

Intensa persecución policial en Florida

“Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Patrulla de Carreteras de Florida y al Departamento de Policía de Miami-Dade por su asistencia para poner a Brown bajo custodia”, dijo el Departamento de Policía de Hialeah en un comunicado, luego de que el hombre entrara por la fuerza en el carro de una mujer en el Palmetto Hospital.

“Estaban persiguiendo a alguien; él pasó, me chocó, chocó un letrero y siguió adelante”, mencionó un testigo, quien aseguró que Brown se pasó más de una luz roja y chocó contra otro vehículo mientras huía, de manera que la Policía de Hialeah dijo que investiga el robo del auto y los choques en los que Brown presuntamente se dio a la fuga.