“De los mejores que han marcado la historia”: El FC Dallas homenajea a Carlos ‘El Pescadito’ Ruiz

Tras salir de Municipal y pasar por Europa con el PAS Giannina de Grecia, Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez, el Pescadito, llegó a Estados Unidos a cambiar el juego, debido a que, incluso varios años después de su retiro, el delantero guatemalteco se mantuvo como uno de los diez máximos goleadores en la historia de la Major League Soccer.

Aunque su paso por Los Ángeles Galaxy es el más recordado en Estados Unidos, dado que en el 2002 un gol de oro del Pescado Ruiz le dio a los galácticos su primer campeonato en la historia de la MLS y, en el 2008, compartió cancha con el mediocampista británico David Beckham, el guatemalteco dejó huella en otros lugares del país.

Uno de esos lugares es el estado de Texas, ya que el Fish vistió la camisola del FC Dallas durante dos etapas de su carrera: primero del 2005 al 2008 y luego en el 2016, de manera que el conjunto de los vaqueros fue el último club del atacante nacional, quien al día de hoy se mantiene como el máximo goleador de la selección guatemalteca.

Frente a este escenario, 10 años después de su retiro como futbolista profesional, el cuadro de los Toros de Frisco decidió homenajear a Carlos "El Pescadito" Ruiz, antes del encuentro entre el FC Dallas y Los Ángeles FC, que terminó con victoria para los locales, quienes se encuentran en la segunda posición de la Conferencia Oeste de la MLS.

"De los mejores que han marcado la historia"

Junto con el irlandés Ronnie O'Brien, el colombiano David Ferreira y los estadounidenses Zach Loyd y Dax McCarty, el guatemalteco Carlos Ruiz fue homenajeado por el FC Dallas, que los reconoció como "algunos de los mejores que han marcado la historia" de los Toros, que actualmente están en gran estado de forma y buscan el campeonato.

Antes del compromiso ante Los Ángeles FC, la voz del estadio mencionó que estos futbolistas son "algunos de los mejores que jamás han rockeado los aros", en referencia a las rayas horizontales rojas y blancas que el club ha utilizado históricamente en su uniforme y que representan el orgullo de vestir la camisola a rayas del equipo de Dallas.

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Esto se debe a que, en la actualidad, el Pescadito se encuentra empatado con el delantero panameño Blas Pérez como el quinto máximo goleador del FC Dallas, con 42 goles, solamente por detrás de los estadounidenses Jason Kreis, Jesús Ferreria y Kenny Cooper Junior, y del croata Petar Musa, quien actualmente sigue vinculado al equipo.

Asimismo, además de pasar por Dallas y Los Ángeles, el Pescado jugó en otros tres equipos de la Major League Soccer: el Philadelphia Union, el DC United y el Toronto FC. Sin embargo, su huella quedó marcada con mayor fuerza en Texas y California, donde, a una década de su retiro, sigue siendo recordado como una de las grandes leyendas.

Some of the best to ever rock the Hoops.



Welcoming home Zach Loyd, David Ferreira, Ronnie O'Brien, Carlos Ruiz, and Dax McCarty (in the booth) pic.twitter.com/1A7o3cVr6v — FC Dallas (@FCDallas) September 27, 2026

“Siento cariño y respeto en Dallas”

Tras regresar a su casa en Texas, donde fue homenajeado como un histórico goleador durante la Noche de Leyendas del FC Dallas, Carlos Ruiz, el Pescadito, recordó sus años en el club texano. “Siento cariño y respeto por parte del FC Dallas, de la afición y de la administración”, aseguró el exfutbolista guatemalteco, que ahora tiene 47 años.

“A mí me contrataron porque era centro delantero y mi trabajo era hacer goles. Siempre traté de colaborar con el equipo para conseguir cosas importantes y por eso en mis primeros tres años con el club fui el goleador del Dallas. La institución me trató muy bien y creo que por eso quedó algo marcado acá. Es una familia”, concluyó el Pescado.