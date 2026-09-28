¿Qué pasa si Guatemala no le gana a El Salvador? El panorama de la Bicolor en la Liga de Naciones

Durante la noche del pasado 25 de septiembre, la selección de Guatemala cayó 2-3 en Kingston ante Jamaica, en su debut en la Liga de Naciones de la Confederación de Futbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) 2026, ya que los caribeños lograron remontar el partido e imponerse a una Bicolor que tuvo varios destellos.

Los dirigidos por el director técnico mexicano Luis Fernando Tena dieron el primer golpe al minuto dos con una gran anotación de Óscar Santis, quien terminó la noche con un doblete y el trago amargo de no poder llevarse ni un punto como visitante, dado que los Reggae Boyz aprovecharon todas las desatenciones de la Azul y Blanco.

Una serie de errores y confusiones permitió que Jamaica le anotara tres goles al combinado nacional, que solamente fue capaz de observar cómo los locales se llevaban la victoria tras anotar al minuto 94, luego de haber estado muy cerca de ganar por primera vez en la historia en suelo jamaiquino, donde competir se ha vuelto casi imposible.

Ahora, tres días después de la derrota en territorio caribeño, la selección guatemalteca recibirá a su similar de El Salvador, que derrotó 3-1 a Martinica en la primera jornada, con la esperanza de conseguir sus primeros tres puntos en el torneo, considerando que la Liga de Naciones forma parte del proceso de clasificación para la Copa Oro 2027.

¿Qué pasa si Guatemala pierde?

Grupo B: Con derrota de Guatemala y victorias de Jamaica y Surinam

El Salvador: 6 puntos

Jamaica: 6 puntos

Surinam: 6 puntos

Guatemala: 0 puntos

Honduras: 0 puntos

Martinica: 0 puntos

Si Guatemala cae ante El Salvador y tanto Jamaica como Surinam consiguen ganar, el Grupo B se dividiría en dos: los tres combinados con 6 puntos y los otros tres con cero, de manera que Guatemala comprometería su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones, pero aun así podría avanzar a la fase preliminar de la Copa Oro 2027.

Lea más: ¿Cuántas selecciones participarán en la Copa Oro del 2027? La ruta de clasificación de la Concacaf

Grupo B: Con derrota de Guatemala y victorias de Honduras y Martinica

El Salvador: 6 puntos

Jamaica: 3 puntos

Surinam: 3 puntos

Honduras: 3 puntos

Martinica: 3 puntos

Guatemala: 0 puntos

Si Guatemala pierde contra El Salvador, pero Honduras y Martinica consiguen ganar, la Bicolor se convertiría en el único equipo del Grupo B sin puntos y estaría en el fondo de la agrupación, amenazada con el descenso a la Liga B y, en lugar de avanzar directamente a la fase preliminar, también debería jugar la ronda del play-in con la Liga C.

¿Qué pasa si Guatemala empata?

Grupo B: Con empate en Guatemala y empates en Kingston y Paramaribo

El Salvador: 4 puntos

Jamaica: 4 puntos

Surinam: 4 puntos

Martinica: 1 punto

Guatemala: 1 punto

Honduras: 1 punto

Si Guatemala no logra ganar en el Estadio El Trébol, una serie de tres empates en el grupo sería beneficiosa para la Bicolor, debido a que la ventaja con el líder se mantendría a tres puntos con dos juegos pendientes: ambos contra Surinam, en los que la Azul y Blanco podría llegar a sumar 7 puntos y optar por los primeros dos lugares.