Fujimori se reunirá con Bukele en El Salvador: ¿Cuándo será la visita y qué temas abordarán?

Durante la mañana de este lunes 28 de septiembre, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció públicamente que prevé viajar a finales de octubre al territorio de El Salvador para conocer toda la estrategia de seguridad y el modelo carcelario contra las pandillas desarrollado por el gobierno del mandatario salvadoreño Nayib Bukele.

"Hemos recibido la invitación del presidente salvadoreño Nayib Bukele para que, a finales del mes de octubre, podamos ir a visitar el territorio de El Salvador", anticipó la mandataria peruana Keiko Fujimori durante una transmisión en la plataforma de TikTok, en la que señaló que no podía dar más detalles sobre la reunión por el momento.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, añadió que están "muy ilusionados con ese encuentro con Nayib Bukele, que tiene muchas lecciones aprendidas que compartir", y afirmó que estas "van a servir para responder efectivamente a las demandas del pueblo de Perú para una mayor seguridad ciudadana".

Esto se debe a que, según la agencia de noticias EFE, entre los planes de Keiko Fujimori hay una reforma del sistema penitenciario que incluye la construcción de nuevas cárceles como parte del plan de deshacinamiento, al tener unos 100 mil presos en un conjunto de cárceles cuya capacidad apenas está pensada para unas 40 mil personas.

Fujimori y Bukele en El Salvador

Keiko Fujimori ganó las elecciones presidenciales con el lema de "devolver el orden" a Perú frente al auge del crimen organizado, que se ha convertido en la principal preocupación de la población, ante la aparición de bandas criminales que extorsionan a negocios, exigen cupos de dinero y matan a quienes no cumplen con los pagos.

Por lo tanto, la presidenta de Perú se reunirá oficialmente con el mandatario de El Salvador el próximo jueves 29 de octubre del 2026 para hablar sobre seguridad ciudadana y el combate a las organizaciones criminales transnacionales, debido a que Nayib Bukele es considerado un referente político en materia de seguridad en América Latina.

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La presidenta Keiko Fujimori busca conocer de cerca la estrategia de seguridad y el modelo carcelario aplicados por Nayib Bukele, los cuales se basan en la confrontación contra las pandillas mediante el régimen de excepción, las detenciones masivas y la construcción de megacárceles, como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Ante esta situación, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú confirmó que acompañará a la presidenta y explicó que existe interés en conocer las experiencias desarrolladas por El Salvador frente a la criminalidad, dado que, según el canciller, Bukele tiene “muchas lecciones aprendidas” que puede compartir con los peruanos.

¿Qué puede aprender Keiko Fujimori de Nayib Bukele?

Frente a este escenario, Keiko Fujimori puede aprender del modelo de seguridad y gestión penitenciaria de Nayib Bukele para aplicarlo contra la delincuencia en Perú, ya que el gobierno peruano apunta a replicar esquemas de reclusión estricta y aislamiento de cabecillas criminales similares al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Además, se proyectan modificaciones en los códigos Penal y Procesal Penal para endurecer las penas contra el crimen organizado. Asimismo, la presidenta Keiko Fujimori busca un rol más proactivo de las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras y el combate al crimen internacional, como sucede con el mandatario Bukele en El Salvador.