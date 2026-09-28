Tiroteo durante una fiesta de cumpleaños en Georgia: 12 jóvenes heridos tras enfrentamiento

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, dos grupos de personas se dispararon entre sí durante una fiesta de cumpleaños en un parque municipal del estado de Georgia, lo que dejó a doce adolescentes heridos de bala y reavivó el debate sobre el control de armas en el territorio de Estados Unidos.

De conformidad con el jefe de la policía del condado de Bibb, David Davis, el tiroteo ocurrió durante la madrugada del pasado domingo 27 de septiembre, poco después de la medianoche, en el Carolyn Crayton Park, en Macon, ciudad conocida localmente como el Corazón de Georgia, ya que se encuentra en el centro geográfico del estado.

Frente a este escenario, David Davis explicó que un grupo de jóvenes fue al Carolyn Crayton Park para celebrar el cumpleaños número 18 de una mujer, después de que los echaran, varias horas antes, de una casa alquilada para la fiesta. Sin embargo, en algún momento de la velada, otro grupo llegó al parque y se produjo un enfrentamiento.

“Ambos grupos intercambiaron palabras, exhibieron armas y luego comenzaron a dispararse entre sí”, señaló Davis, quien mencionó que los investigadores intentan determinar la relación entre los grupos y qué provocó las hostilidades, ya que un video de vigilancia del parque muestra una ráfaga de disparos que duró casi 30 segundos.

Tiroteo en fiesta de cumpleaños en Georgia

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, los agentes acudieron al parque y se enteraron de que las doce víctimas habían sido trasladadas a un hospital: Un hombre de 19 años, cuatro hombres de 18, cinco varones de 17 y dos mujeres de 18 recibieron atención por sus lesiones y se encontraban en estado crítico.

“No hay indicios de que alguna de estas personas que resultaron heridas hasta este momento haya participado en los disparos. Seguramente va a haber una fuerte presencia policial en algunos lugares en los próximos días mientras realizamos algunos arrestos por esto”, agregó el jefe de la policía del condado de Bibb, David Davis.

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Esto se debe a que no se realizaron arrestos de inmediato, pero el jefe de la policía del condado de Bibb indicó que los investigadores ya tenían identificadas a varias personas de interés: "Los agentes incautaron 4 vehículos que llevaron a las víctimas al hospital y otros tres que quedaron en el parque, y entrevistaron a testigos", añadió.

Ante esta situación, como doce adolescentes resultaron heridos durante un tiroteo en una fiesta de cumpleaños en un parque de Georgia y como las autoridades indicaron que un altercado verbal entre dos grupos terminó con disparos y que dos jóvenes se encuentran en estado crítico, el hecho reavivó las discusiones sobre el control de armas.

Control de armas en Estados Unidos

El debate sobre el control de armas en el territorio de Estados Unidos enfrenta a quienes defienden el derecho constitucional a poseer y portar armas y a quienes apoyan mayores restricciones, entre ellos sectores demócratas y organizaciones civiles que sostienen que el fácil acceso a las armas de fuego contribuye a la violencia armada.

Los sectores conservadores y grupos como la Asociación Nacional del Rifle sostienen que la Segunda Enmienda garantiza el derecho de los ciudadanos a la autodefensa. En contraste, sectores partidarios de mayores restricciones argumentan que los derechos no son absolutos y que pueden estar sujetos a limitaciones para proteger a la gente.