“Trapearon con nosotros”: ¿Qué dijo la prensa de El Salvador sobre la derrota 6-0 en Guatemala?

Durante la noche del pasado lunes 28 de septiembre, la selección de Guatemala derrotó 6-0 a la de El Salvador en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026 de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), en una de las mejores actuaciones de los dirigidos por Luis Fernando Tena.

La Bicolor llegó al estadio Manuel Felipe Carrera con la obligación de sumar tres puntos tras la dolorosa derrota ante la selección de Jamaica en Kingston, por lo que el combinado nacional no levantó el pie del acelerador y le pasó por encima a un cuadro salvadoreño que en la primera jornada había derrotado a la escuadra de Martinica.

Luego de la victoria de la Azul y Blanco en el Trébol, Guatemala escaló posiciones y ahora se encuentra en el segundo lugar del Grupo B, con tres puntos y una diferencia de +5 goles. Sin embargo, aún está por detrás de Surinam, que va con paso perfecto tras derrotar a Honduras y a Martinica, y ya se prepara para los dos últimos partidos.

Guatemala tendrá la oportunidad de romper la racha de Surinam debido a que ambas selecciones se enfrentarán en las últimas dos jornadas, en una especie de ida y vuelta que comenzará en Paramaribo el próximo viernes 2 de octubre y culminará en la zona 7 capitalina el lunes 5 de octubre, con el duelo que definirá las posiciones del grupo.

¿Qué dijo la prensa de El Salvador?

El Gráfico: "El Salvador es humillado por Guatemala"

Conforme a lo expuesto por el diario deportivo salvadoreño El Gráfico, la selección de El Salvador fue humillada por la de Guatemala durante un desastre táctico del director técnico colombiano Hernán Darío "El Bolillo" Gómez en el estadio Manuel Felipe Carrera. El medio agregó: "Volvimos a mostrar nuestra peor versión y no tuvieron piedad".

"La selección salvadoreña cayó en una noche para el olvido, marcada por los errores defensivos, la poca respuesta ofensiva y, sobre todo, por las decisiones de Hernán Darío Gómez, que nuevamente terminó sin encontrar respuestas desde el banquillo. El Salvador quedó expuesto en todas sus líneas", añadió el diario deportivo El Gráfico.

La nota de El Gráfico tras la derrota de El Salvador en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

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La Prensa Gráfica: "Un partido de pesadilla en El Trébol"

De conformidad con La Prensa Gráfica, uno de los diarios más importantes y de mayor circulación en El Salvador, la Selecta cayó ante Guatemala en un partido de pesadilla, que el medio describió como una paliza propinada por los dirigidos por el director técnico mexicano Luis Fernando Tena, quien nuevamente venció a Hernán Darío Gómez.

"El Salvador perdió el brillo de la primera fecha ante Martinica. No hubo ni fantasma de lo cosechado en el primer juego y la Selecta se fue humillada de visita ante una Guatemala que arrasó desde el primer minuto y terminó con el pie en el acelerador", aseguró La Prensa Gráfica, que no señaló a un solo responsable de la dolorosa derrota.

La Prensa Gráfica tras la derrota de El Salvador en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

El Diario de Hoy: "Guatemala trapea con El Salvador y nos devuelve a la realidad"

De acuerdo con el portal del periódico salvadoreño El Diario de Hoy, la selección de Guatemala trapeó con El Salvador y la Bicolor devolvió a la Selecta a su realidad. El medio señaló que la Azul y Blanco no tuvo piedad ante los dirigidos por Hernán Darío Gómez, quienes bordearon el papelón histórico en el estadio Manuel Felipe Carrera.

"La catástrofe futbolística expuso la fragilidad de un plantel huérfano de respuestas tácticas y anímicas sobre la hierba. Semejante media docena de estocadas consagró un papelón inolvidable en el mes patrio. Hacía ochenta y tres años que Guatemala no le propinaba cinco dianas a la escuadra salvadoreña", concluyó el diario en su portal.