Video muestra a guatemaltecos huyendo del ICE: El operativo fue en una famosa taquería de Florida

Durante la tarde del pasado viernes 25 de septiembre, una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Tallahassee, Florida, provocó caos cuando las imágenes de seguridad mostraron a trabajadores de camiones de comida que huían despavoridos de los agentes federales.

Según un video obtenido por la cadena de televisión estadounidense Fox News Digital, los trabajadores de Chile & Chili's, una de las taquerías más famosas y populares de Tallahassee, entraban y salían apresuradamente de los remolques del camión de comida cuando las autoridades federales llegaron al lugar para detenerlos y deportarlos.

Frente a este escenario, el video muestra la detención de una de las trabajadoras de Chile & Chili's por la agencia federal de los Estados Unidos que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y se encarga de hacer cumplir las leyes de inmigración y seguridad fronteriza e interior de la nación.

Sin embargo, según informó el propietario del camión de comida a la estación de televisión estadounidense WCTV, tres de las personas que aparecen corriendo en la grabación eran ciudadanos guatemaltecos que aún no habían finalizado los trámites de inmigración, por lo que una detención iba a significar su deportación a Guatemala.

Gerente de la taquería en Florida denuncia redada del ICE

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, los 300 mil habitantes de la ciudad de Tallahassee, capital de Florida, empiezan a estar hartos y, a la vez, acostumbrados a los operativos de migración, dado que son habituales en la carretera de West Tennessee, una importante avenida conocida por ser un núcleo comercial.

Ante esta situación, el último operativo del ICE mostró una escena de auténtica persecución, con tres personas que salen corriendo y gritando de la taquería Chile & Chili's. Desde entonces, su dueño, Marco Tenorio, decidió mantener el camión cerrado porque no quiere exponer a sus trabajadores, debido a que tres de ellos fueron detenidos.

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"Fue horrible. Había gente con ataques de pánico, tirada en el piso. Yo en ese momento estaba en México y fue peor; lo viví con impotencia en la distancia. Tuve que comprar un vuelo y venir inmediatamente. Lo vi por las cámaras y fue algo feo, no sé ni cómo describirlo. Es increíble que traten a la gente como si fueran animales", agregó.

"Con esta son ya tres redadas. La primera fue en julio. Lo peor es que los policías de Florida, que supongo que alertaron al ICE, son clientes habituales; venían mucho a comer. El segundo operativo fue en agosto y en este han arrestado a tres migrantes", añadió Tenorio, quien decidió cerrar el camión porque sus empleados están expuestos.

Problemas de seguridad para migrantes

"Mis trabajadores no se pueden proteger. En el video se puede ver: entraron sin piedad. Y ahora lo pensé: podría contratar otros trabajadores y seguir, pero sería como decir: aquí no ha pasado nada. Y no, quiero que vean el daño que hacen con esta política, que va a costar miles de dólares y miles de negocios como el mío cerrados", indicó.

"Una de las detenidas es una chica de 23 años que tiene a su mamá en Guatemala enferma de cáncer. Trabajaba duro aquí y en otro lugar para poder pagarle la quimioterapia y sacar a sus dos hermanitas pequeñas adelante. Ella mantenía a la familia", concluyó Marco Tenorio, el dueño de la taquería Chile & Chili's en Tallahassee.