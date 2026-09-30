Cheques de US$500 de Obamacare: ¿Quiénes pueden recibir el reembolso de Donald Trump?

Durante la mañana de este 30 de septiembre, el presidente Donald Trump anunció que su administración emitirá cheques de reembolso de US$500 (Q3 mil 800) a casi 1 millón de estadounidenses en 30 estados, para devolver lo que describe como cobros excesivos recaudados por medio de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Según USA Today, un periódico de información general de alcance nacional, más de 950 mil estadounidenses recibirán cheques del Departamento del Tesoro acompañados de cartas con la firma de Trump, quien criticó la ACA, conocida como Obamacare, pese a que esta facilita el acceso a seguros médicos subvencionados en Estados Unidos.

"Durante años, la administración del expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, les cobró de más para financiar la operación de HealthCare.gov. ¡Ese dinero pertenece a los estadounidenses trabajadores, no al Gobierno, y ahora se lo estoy devolviendo!", agregó Trump en la carta que será enviada a casi un millón de usuarios de la plataforma.

Esto se debe a que Trump dijo que Biden había aplicado sobrecargos en los costos de operación de la plataforma, ya que las compañías de seguros médicos pagaron tarifas de usuario para operar en el mercado federal, costos que se transfirieron a los consumidores mediante primas más altas y generaron un excedente que nunca se devolvió.

Cheques de reembolso de US$500

Frente a este escenario, conforme a lo expuesto por el presidente Donald Trump, los reembolsos de US$500 se enviarán a los estadounidenses que no recibieron asistencia para el pago de primas de la ACA, lo que significa que pagaron el costo total de estas, en los 30 estados que utilizan el mercado federal en lugar de administrar uno propio.

"Los 20 estados que operan sus propios intercambios no están incluidos porque el gobierno federal no recaudó tarifas de usuario de ellos", añadió Trump, quien mencionó que la mayoría de los beneficiarios ganan alrededor del 400% del umbral federal de pobreza, aunque la Casa Blanca dijo que algunos se encuentran entre el 100% y el 300%.

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Ante esta situación, los estados donde se enviarán cheques son Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawái, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Michigan, Misuri, Montana, Nebraska, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin y Wyoming.

Este programa de reembolsos se dio a conocer mediante un video de la Casa Blanca. Sin embargo, los pagos son distintos del dividendo de US$5 mil que Trump prometió a cada ciudadano adulto, condicionado a que los republicanos mantengan el control de la Cámara de Representantes y del Senado tras las elecciones de mitad de período.

Un contexto electoral marcado por el costo de la atención médica

El anuncio del presidente estadounidense Donald Trump llega tras el vencimiento de los subsidios que reducían las primas y en un contexto electoral marcado por el costo de la atención médica, mientras diversos expertos advierten que el reembolso podría quedar muy por debajo de los aumentos anuales que enfrentan algunos hogares.

Asimismo, el anuncio del mandatario republicano se produjo cinco semanas antes de las elecciones intermedias de noviembre, en un contexto en el que el costo de la atención médica forma parte del debate electoral, mientras la Administración del presidente Trump busca mantener la mayoría republicana en el Congreso estadounidense.