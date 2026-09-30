Más agentes y centros de detención móviles: El nuevo plan del ICE para acelerar deportaciones

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) encadena ocho meses con cifras récord de arrestos, y la agencia federal del Departamento de Seguridad Nacional advirtió que busca alcanzar cifras nunca antes registradas en EE. UU.

Frente a este escenario, el periódico estadounidense The New York Times informó que, para lograr su objetivo, la agencia planea una campaña masiva de reclutamiento que incluiría la contratación de 5 mil nuevos agentes hasta diciembre, lo que supondría un aumento del 17% en la plantilla del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Asimismo, esta contratación estaría respaldada por una partida presupuestaria de US$70 mil millones, aprobada por el Congreso estadounidense el pasado martes 30 de junio y destinada al ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la agencia más grande del Departamento de Seguridad Nacional.

Ante esta situación, desde que el mandatario republicano Donald Trump volvió al poder en la Casa Blanca, se han incorporado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas unos 8 mil empleados, por lo que la agencia federal del Departamento de Seguridad Nacional llegó a tener cerca de 30 mil efectivos el pasado viernes 31 de julio.

Acelerar las deportaciones de inmigrantes

Por otro lado, el ICE proyecta incorporar centros de detención móviles para ampliar su capacidad de custodia, dado que los informes divulgados por la cadena de televisión Telemundo detallan esta nueva estrategia operativa de la agencia, que busca, detiene y procesa a los extranjeros que no tienen documentos para estar en Estados Unidos.

Dadas las circunstancias, según la NPR (National Public Radio), la principal organización de radio pública sin fines de lucro de los Estados Unidos, el plan del organismo federal contempla el despliegue de una red de vehículos de transporte para custodiar a las personas arrestadas durante los operativos de campo, conocidos como redadas.

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Por consiguiente, la iniciativa del ICE figura en los pliegos de contratación para la expansión del sistema de detención en diferentes estados, empezando por Pensilvania, debido a que los inmigrantes representan aproximadamente el 7.9% de la población total del estado y contribuyen de manera significativa a su economía y fuerza laboral.

A su vez, en los documentos se detalla que la filial de transporte GTI, perteneciente a la empresa de prisiones privadas GEO Group, estaría a cargo de la operación técnica y logística de estas unidades, dado que el ICE busca alternativas de detención inmediata en regiones donde las autoridades locales no colaboran con las fuerzas federales.

El ICE no está exento de polémicas

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el aumento drástico de agentes no estuvo exento de polémicas, ya que la incorporación se hizo en plazos cortos y los nuevos agentes podrían no haber recibido la capacitación reglamentaria, clave para respetar los protocolos de seguridad y garantizar el adecuado desempeño de sus funciones.

Por esa razón, en esta ocasión, la agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias y de seguridad fronteriza en el interior de Estados Unidos planearía implementar estándares mucho más estrictos para seleccionar a los nuevos agentes que se encargarán de la detención y expulsión de los inmigrantes indocumentados.