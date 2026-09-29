Dos pilotos de la Marina se eyectan al aterrizar en el USS Eisenhower: 6 marineros resultan heridos

Durante la tarde del pasado lunes 28 de septiembre, dos aviadores de la Marina de los Estados Unidos se eyectaron cuando aterrizaban su avión en el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower, frente a la costa de Virginia. Además, seis marineros a bordo de la embarcación resultaron heridos en lo que la Marina calificó como un “incidente”.

Mediante un breve comunicado, la Marina de EE. UU. indicó que los dos pilotos, asignados al Ala Aérea Embarcada Tres, se eyectaron con éxito después de que “se produjo un incidente durante las operaciones de recuperación de aeronaves”: Ambos fueron rescatados por personal de búsqueda y rescate frente a la costa del antiguo dominio.

Frente a este escenario, la Marina agregó que ambos fueron devueltos al buque y estaban siendo evaluados por personal médico. A su vez, los seis militares a bordo también recibían atención médica, incluido uno que fue tuvo que ser trasladado a un hospital en el área de Norfolk para tratar lesiones que no ponían en peligro su vida.

Sin embargo, la Marina de los Estados Unidos no precisó qué tipo de avión biplaza estuvo involucrado en el accidente ni qué ocurrió con la aeronave o qué pudo haber causado este incidente. Asimismo, conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Fox News, la Armada no respondió a la solicitud de más detalles.

El USS Dwight D. Eisenhower

El USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), denominado cariñosamente "Ike", es un portaaviones de clase Nimitz y propulsión nuclear de la Armada de los Estados Unidos que se encuentra en servicio desde diciembre de 1977, de manera que ha prestado servicio durante casi cinco décadas, desde que se convirtió en el segundo buque de su clase.

Este fue el primer buque en llevar el nombre del 34.º presidente de los Estados Unidos y actualmente tiene su puerto base en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, el complejo naval más grande del mundo, que sirve como principal centro estratégico para la Flota del Atlántico de la Armada estadounidense y cuenta con 14 muelles.

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Según la cadena de televisión estadounidense CNN, el USS Dwight D. Eisenhower tiene una longitud de 333 metros y desplaza más de 100 mil toneladas a plena carga, lo que equivale a una "fortaleza flotante" del tamaño de casi cuatro campos estándar de futbol americano, que usualmente miden 109 metros de largo y 48 metros de ancho.

Ante esta situación, el USS Dwight D. Eisenhower está equipado con dos reactores nucleares A4W, que le otorgan una autonomía virtualmente ilimitada y velocidades superiores a los 30 nudos, ya que el sistema de propulsión naval de agua presurizada fue diseñado por Westinghouse junto con laboratorios de la Armada estadounidense.

El historial de combate de Ike

De acuerdo con USA Today, uno de los medios de noticias de mayor circulación en los Estados Unidos, a lo largo de sus casi cinco décadas de servicio el USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) ha participado en la Guerra del Golfo, la Guerra de Irak y en operaciones tras los atentados terroristas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001.

No obstante, su despliegue más notable ocurrió entre diciembre del 2023 y enero del 2024, cuando lideró el grupo de ataque en el mar Rojo y el golfo de Adén. Durante esta prolongada misión de combate, el USS Dwight D. Eisenhower repelió y destruyó decenas de drones y misiles antibuque lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen.