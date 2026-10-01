Huracán Rachel se intensifica a categoría 2: Trayectoria, estados afectados e inundaciones

Durante la madrugada de este jueves 1 de octubre, el huracán Rachel se intensificó a categoría 2 y avanza frente a las costas del Pacífico mexicano, donde provocará lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, organismo encargado de alertar sobre el clima.

En su informe más reciente, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que el centro del fenómeno meteorológico se localizó a unos 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a unos 430 kilómetros al suroeste de Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora.

Frente a este escenario, en las próximas horas el fenómeno ocasionará lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el sur de Baja California Sur, en el centro y sur de Sinaloa y en el oeste de Nayarit y Jalisco, donde también provocará vientos sostenidos de 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas.

Asimismo, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, se prevé oleaje de entre cuatro y seis metros de altura en las costas de Baja California Sur y de tres a cuatro metros en Sinaloa, Nayarit y Jalisco, por lo que el SMN advirtió que las precipitaciones generadas por Rachel podrían ocasionar muchos deslaves, desbordamientos e inundaciones.

Rachel se convirtió en huracán

Conforme a lo expuesto por Milenio, un importante conglomerado de medios de comunicación en México enfocado en la difusión de noticias y análisis de actualidad, el huracán Rachel dejó algunas colonias inundadas, mientras que las autoridades evacuaron a estudiantes y habilitaron refugios temporales debido al riesgo de inundaciones.

Ante esta situación, para este jueves 1 de octubre se pronostican lluvias intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, y muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

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Por otro lado, para este jueves 1 de octubre se pronostican lluvias fuertes en Aguascalientes, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Yucatán, así como chubascos en Sonora y Chihuahua, de modo que las autoridades recomiendan tomar precauciones ante las lluvias intensas que se originarán durante toda la tarde.

Esto se debe a que las lluvias pronosticadas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos de la Conagua, así como a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Inundaciones en México

Las lluvias provocadas por el huracán Rachel causaron inundaciones en casas, comercios, escuelas y carreteras en México entre la noche del miércoles 30 de septiembre y la madrugada del jueves 1 de octubre, de manera que el SMN informó que en todo el territorio mexicano se efectuaron trabajos de desazolve en calles y escuelas inundadas.

A su vez, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) desplegó un puente aéreo y trasladó suministros a bordo del buque “Isla Tiburón” para atender a comunidades afectadas por las lluvias en el noroeste del país, mientras mantiene operativos de auxilio y prevención ante la presencia del huracán Rachel en el Pacífico.