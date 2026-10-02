Liga de Naciones: ¿Qué necesita la Selección de Guatemala para clasificar a los cuartos de final?

La Selección de Guatemala se medirá contra su similar de Surinam este viernes 2 de octubre a las 16.00 horas por la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026 de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), con el objetivo de clasificar a los cuartos de final de la competición regional.

Desde la creación de la Liga de Naciones de la Concacaf en el 2019, la selección guatemalteca nunca ha logrado avanzar a los cuartos de final de la Liga A, de manera que los siguientes dos duelos contra los Suriboys son decisivos para los dirigidos por Luis Fernando Tena, en un escenario que recuerda las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

En aquella ocasión, el primer enfrentamiento entre ambas selecciones también fue en Paramaribo, donde la Azul y Blanco dejó escapar la victoria en el último minuto y empató 1-1. Posteriormente, con la Bicolor ya eliminada, los guatemaltecos vencieron 3-1 a Surinam, resultado que todavía permitió a los caribeños progresar al repechaje.

Ahora, casi un año después de aquel amargo empate en territorio surinamés, la selección nacional llega al Caribe con el objetivo de avanzar a los cuartos de final de la Liga de Naciones del 2026, donde ya esperan las selecciones de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, y de conseguir la tan ansiada clasificación a la Copa Oro del 2027.

¿Qué necesita Guatemala para avanzar a cuartos de final?

Solamente las primeras dos selecciones del Grupo A y del Grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones avanzarán a los cuartos de final del torneo, por lo que la selección de Guatemala está obligada a finalizar en las primeras dos posiciones de su agrupación, que comparte con los cuadros de Surinam, Jamaica, Honduras, El Salvador y Martinica.

Tras las primeras dos jornadas, la selección guatemalteca se encuentra en el segundo lugar del Grupo B, con tres unidades y una diferencia de goles de +5, solamente por debajo de Surinam, que tiene seis puntos, pero por encima de Jamaica, Honduras y El Salvador, con tres unidades, y de Martinica, que hasta ahora no ha sumado puntos.

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Ante este escenario, Guatemala tiene una situación clara: necesita sumar al menos 6 puntos en sus dos partidos contra Surinam para tener opciones reales de terminar entre los dos primeros, pero ganar ambos partidos no garantiza el primer lugar, porque los resultados entre Honduras, Jamaica y El Salvador pueden generar empates en puntos.

Ganar los dos partidos representa la única combinación que le da a la Bicolor nueve unidades y, por puntos, le asegura terminar al menos empatada en el primer lugar. Sin embargo, hay una particularidad: Honduras y El Salvador también podrían alcanzar nueve puntos si ganan sus dos partidos restantes, ya que no se enfrentarán entre ellos.

La diferencia de goles

En un escenario en el que haya un triple o un doble empate a puntos, habría que recurrir a los criterios de desempate. Por eso, la diferencia de goles de la selección de Guatemala (+5), tras la goleada 6-0 ante El Salvador, es muy importante, debido a que podría definir la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones del 2026.

Ante esta situación, si gana los dos partidos contra Surinam, Guatemala prácticamente aseguraría la clasificación a los cuartos de final, ya sea en el primer o segundo lugar. No obstante, aunque empatar o incluso perder en Paramaribo no deja eliminada a la Bicolor, complica muchísimo el panorama y todo dependería de otros resultados.

Resultados de Guatemala Puntos finales Situación 🟢 Gana los 2 9 Clasifica 🟢 Gana 1 + empata 1 7 Puede clasificar, dependiendo de otros resultados 🟡 Gana 1 + pierde 1 6 Puede clasificar, pero necesita resultados favorables 🔴 Empata los 2 5 Necesita demasiadas combinaciones 🔴 Empata 1 + pierde 1 4 No le alcanza para estar entre los 2 primeros 🔴 Pierde los 2 3 Queda fuera