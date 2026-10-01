Video: Preso aprovecha un descuido, pasa entre los barrotes y escapa de una comisaría en Brasil

Conforme a lo expuesto por Metrópoles, uno de los medios digitales más leídos e importantes de Brasil, un hombre identificado como Érick Celestino Gomes, detenido por violencia doméstica, escapó de una celda policial en la ciudad de Florianópolis al escurrirse por un espacio de unos quince centímetros entre los barrotes de hierro.

El insólito episodio, que duró menos de un minuto, ocurrió durante la madrugada del sábado 26 de septiembre en la Central de Plantão Policial (CPP), en el estado de Santa Catarina, y quedó registrado en su totalidad por las cámaras de vigilancia internas de la dependencia, de manera que el video se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Las imágenes del circuito cerrado, difundidas internacionalmente por la cadena de televisión estadounidense Fox News, muestran cómo el detenido introdujo primero los brazos y la cabeza por la abertura y luego deslizó el torso, las caderas y las piernas hacia el exterior. Así, abandonó el edificio sin ser interceptado por ningún agente policial.

Frente a este escenario, el detalle más llamativo para los internautas ocurrió instantes después de la fuga, pues, una vez libre de los barrotes, el hombre regresó al pasillo para recuperar sus zapatos y los tomó con calma. La acción desató diversas reacciones en las redes sociales, donde los usuarios destacaron su habilidad sobrehumana.

Se escurrió entre barrotes

De conformidad con ND Mais, un portal digital brasileño de noticias con sede en Florianópolis, Santa Catarina, el sujeto fue capturado en flagrante delito en un taller mecánico del barrio Pantanal, en la misma ciudad, durante las horas previas a la fuga. Por lo tanto, la detención estuvo vinculada a una denuncia por violencia doméstica.

El traslado a la Central de Plantão Policial presuntamente se produjo de forma inmediata tras el arresto y, una vez en la dependencia, Érick Celestino Gomes fue alojado en una celda con una separación entre los barrotes lo suficientemente amplia como para que un adulto muy delgado pudiera atravesarla sin mayor dificultad o esfuerzo.

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Ante esta situación, la Policía Civil de Santa Catarina (PCSC) no indicó cuántos efectivos se encontraban de guardia en ese momento ni cuánto tiempo transcurrió hasta que se advirtió la ausencia del detenido. Sin embargo, las cámaras documentaron que este no forzó ni cortó ninguna barra, sino que aprovechó el espacio entre los barrotes.

Dadas las circunstancias, según informó SBT News, un canal de noticias de transmisión continua y plataforma digital del Sistema Brasileño de Televisión, Érick Celestino Gomes atravesó la estrecha abertura y luego salió caminando del edificio, con los zapatos en la mano. Por ende, no se precisó si había agentes de guardia en ese momento.

Operativos de búsqueda en Florianópolis

Tras constatar la fuga, la Policía Civil de Santa Catarina activó medidas de seguridad interna en la unidad e inició diligencias para localizar al fugitivo. Asimismo, la autoridad policial solicitó ante la Justicia brasileña la prisión preventiva de Érick Celestino para garantizar que quede sujeto a la acción judicial cuando sea detenido nuevamente.

Hasta la última actualización de la PCSC de este jueves 1 de octubre, el sospechoso no había sido recapturado y su paradero permanecía desconocido, pese a que las fuerzas de seguridad del estado continúan con la búsqueda y la Policía de Santa Catarina mantiene las acciones para localizar a Érick Celestino, detenido por violencia doméstica.