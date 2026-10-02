¿Por qué el novio de Christa Pike evitó la pena de muerte? Esto fue lo que pasó con Tadaryl Shipp

Después de pasar más de tres décadas en el corredor de la muerte por un asesinato, Christa Pike iba a convertirse en la primera mujer ejecutada en el estado de Tennessee en más de dos siglos. Sin embargo, lo que debía ser un procedimiento con una inyección letal derivó en un traslado de urgencia al hospital para recibir atención médica.

Conforme a lo expuesto por Randall Spivey, uno de los abogados de Christa Pike, la condenada se encuentra en estado crítico: "No tenemos información sobre su pronóstico ni muchas noticias sobre su estado de salud por el momento, pero sí sabemos que está viva", afirmó, pese a que se siguió cada paso del protocolo de ejecución.

Frente a este escenario, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una investigación independiente y la suspensión de todas las ejecuciones programadas en el Estado Voluntario durante el resto del año: "Nadie quería que ocurriera lo que pasó. Es una tragedia y me perturba profundamente que haya ocurrido aquí", argumentó el político.

Esto se debe a que Christa Pike fue condenada a muerte en diciembre de 1996, cuando tenía 18 años, por un caso que conmovió a casi toda la sociedad estadounidense, dado que ella y su novio de entonces, Tadaryl Shipp, golpearon y torturaron hasta la muerte a su amiga Colleen Slemmer, de 19 años, porque creían que buscaba separarlos.

¿Dónde está Tadaryl Shipp, el coacusado de Christa Pike?

De conformidad con People, una revista semanal estadounidense especializada en historias de interés humano, el novio de entonces de Christa Pike, Tadaryl Shipp, no fue condenado a la pena de muerte en el estado de Tennessee porque tenía 17 años y era menor de edad cuando cometió el asesinato de Colleen Slemmer, en octubre de 1996.

Dadas las circunstancias, según las leyes penales del estado, los menores de 18 años no son elegibles para recibir la pena capital. Sin embargo, aunque un juez dictaminó que Shipp debía ser juzgado como adulto debido a la gravedad de los hechos, su condición de menor de edad impidió que el jurado considerara la ejecución como castigo.

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Por el contrario, Pike ya tenía 18 años cuando ocurrió el crimen, lo que la hacía legalmente apta para enfrentar la pena máxima, mientras que Tadaryl Shipp fue condenado en el estado de Tennessee a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, más una pena adicional de 25 años por conspiración para cometer dicho asesinato.

En la actualidad, Tadaryl Shipp está recluido en el Complejo Correccional del Noroeste, en Tiptonville, Tennessee, y, tras cumplir 30 años en prisión, la Junta de Libertad Condicional le denegó la solicitud de liberación en octubre del 2025 debido a la extrema crueldad del asesinato, por lo que su caso no volverá a ser revisado hasta el 2031.

El futuro de Christa Pike

Las autoridades aún no han explicado por qué la dosis administrada a Christa Pike resultó no ser mortal, aunque Joel Zivot, profesor de la Universidad de Emory, planteó su teoría. "Necesitamos saber qué sucedió", añadió, tras decir que probablemente el pentobarbital nunca alcanzó en la sangre un nivel suficiente para provocar apnea.

"Es probable que, como consecuencia del retraso en el inicio de la reanimación, sufra una lesión cerebral. Este intento fallido es el peor que hemos visto y no se parece a ninguna otra ejecución de la era moderna", concluyó Zivot, quien recordó que Pike había solicitado ser ejecutada por un pelotón de fusilamiento integrado por mujeres.