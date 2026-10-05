Liga de Naciones 26: Las selecciones que podrían ser el rival de Guatemala en los cuartos de final

La selección de Guatemala llega a la última jornada de la Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) con todo sobre la mesa, debido a que está a una victoria de clasificar por primera vez a los cuartos de final de la Liga A y a una derrota de poder llegar a descender a la Liga B.

Tomando en cuenta los enfrentamientos de este lunes 5 de octubre —Guatemala vs. Surinam, Martinica vs. El Salvador y Honduras ante Jamaica—, la Azul y Blanco depende de una victoria para clasificar a los cuartos de final, de manera que ganar en el Manuel Felipe Carrera es el único resultado que le permite avanzar a la siguiente ronda.

Frente a este escenario, luego de la fase de grupos durante la ventana de septiembre y octubre, los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, donde se unirán a las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Liga A: México (1), Estados Unidos (2), Canadá (3) y Panamá (4), que clasificaron directamente a la instancia.

Con Curazao y Haití ya clasificadas a la siguiente ronda, tras finalizar en las primeras dos posiciones del Grupo A, solo queda definir las primeras dos posiciones del Grupo B para conocer los enfrentamientos de los cuartos de final de la competición, que se determinarán de acuerdo con el reglamento de la competencia y serán los siguientes:

CF1: Cuarto mejor clasificado ( Panamá ) vs. Mejor primer lugar (1A/1B)

Cuarto mejor clasificado ( ) vs. Mejor primer lugar (1A/1B) CF2: Tercer mejor clasificado ( Canadá ) vs. Siguiente mejor primer lugar (1A/1B)

Tercer mejor clasificado ( ) vs. Siguiente mejor primer lugar (1A/1B) CF3: Segundo mejor clasificado ( EE. UU ) vs. Mejor segundo lugar (2A/2B)

Segundo mejor clasificado ( ) vs. Mejor segundo lugar (2A/2B) CF4: Mejor clasificado (México) vs. Siguiente mejor segundo lugar (2A/2B)

De clasificar a los cuartos de final con siete unidades, Guatemala solamente podría enfrentar a EE. UU. o México, debido a que Curazao (10) y Haití (9) sumaron más puntos.

Las cuatro selecciones que esperan en los cuartos de final

México (1)

Pese a que, de acuerdo con la Concacaf, México es la selección mejor clasificada de la Liga A, el Tricolor no atraviesa su mejor momento, debido a que desde que Javier Aguirre dejó el banquillo a Rafael Márquez, tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Mundial del 2026, la escuadra mexicana no ha conseguido una sola victoria.

Los dirigidos por el Káiser de Michoacán suman dos empates y una derrota en sus primeros tres partidos bajo el mando de Márquez: empataron 1-1 contra Colombia y Perú, para posteriormente ser goleados 3-0 frente a la selección de Estados Unidos en el clásico de la Concacaf. Ahora, su próximo rival será Chile el martes 6 de octubre.

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Estados Unidos (2)

A diferencia de sus vecinos, el cuadro de las barras y las estrellas mantuvo al argentino Mauricio Pochettino en el banquillo pese a la eliminación ante Bélgica en los octavos de final de la Copa del Mundo. Por lo tanto, EE. UU. mantiene un mejor ritmo y suma tres victorias consecutivas en sus primeros amistosos posteriores a la Copa Mundial.

Primero derrotaron 4-1 a Perú, luego 4-2 a Chile y, por último, 3-0 a México. En sus primeros amistosos sumaron 11 goles a favor y tres en contra, con un promedio de 3.67 goles a favor por partido y tan solo uno en contra. Ante esta situación, a Guatemala le convendría más enfrentar al Tri en los cuartos de final, aunque también sería difícil.

Canadá (3)

Al igual que Estados Unidos, tras la eliminación de Canadá en los octavos de final de la Copa Mundial del 2026, los canucks dirigidos por Jesse Marsch han sumado dos victorias en sus primeros dos amistosos posteriores a la Copa del Mundo: 1-0 contra Chile y 2-0 frente a Perú. Ahora, su siguiente rival será EE. UU. el martes 6 de octubre.

Panamá (4)

La única escuadra centroamericana que participó en la Copa Mundial del 2026 se encuentra actualmente en una gira por Asia, donde ha sumado tres empates por 1-1: primero contra India, luego ante Nueva Zelanda y, por último, frente a Ecuador, selección a la que el cuadro panameño dirigido por Thomas Christiansen enfrentó en Japón.