Calendario lunar de octubre del 2026: ¿Cuándo habrá Luna Llena y cuáles son las fechas clave?

Las fases de la Luna ocurren al mismo tiempo en todo el planeta, pero su aspecto visual cambia según el hemisferio desde donde se mire. De esta manera, un evento como la luna llena sucede de forma simultánea a escala global, aunque no se ve igual desde todos los lugares, por lo que es importante conocer las fases del calendario lunar.

La Luna tarda aproximadamente 29.5 días en completar sus transformaciones. Este periodo, denominado mes sinódico, es el tiempo medio que transcurre entre dos fases lunares idénticas consecutivas, como dos lunas nuevas o dos lunas llenas, y tiene una duración promedio de 29 días, 12 horas y 44 minutos (aproximadamente 29.53 días).

Frente a este escenario, dependiendo de si alguien está en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, la figura de la Luna se puede ver invertida o rotada. Esto se debe a que, por los husos horarios y la rotación de la Tierra, en algunos países la Luna está sobre el horizonte durante la noche, mientras que en otros es de día y no se puede ver.

Ante esta situación, distintas tradiciones usan reglas propias. Por ejemplo, el calendario islámico depende del avistamiento físico de la primera luna creciente en cada localidad o región, lo que puede variar por un día de un país a otro. Por lo tanto, mirarla es una de las formas accesibles de seguir los cambios del cielo a lo largo del mes.

Calendario lunar de octubre del 2026

Las fases del calendario lunar de octubre del 2026 son: el cuarto menguante, el sábado 3 de octubre; la luna nueva, el sábado 10; el cuarto creciente, el domingo 18, y la luna llena, el lunes 26. De esta manera, la fase menguante será del 1 al 9 y del 27 al 31 de octubre, mientras que la fase creciente será del domingo 11 al 25 de octubre.

La luna llena del 25 y 26 de octubre es el fenómeno más esperado del mes en Centroamérica, pues, conocida tradicionalmente como Luna del Cazador, alcanza su punto máximo de iluminación a las 22.11 horas de Guatemala. En ese momento, el satélite se ubica en la constelación de Tauro, una de las figuras reconocibles del cielo nocturno.

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Cada fase depende de la posición de la Luna respecto al Sol y a la Tierra, y sus horarios varían según la zona horaria de cada región, por lo que su apariencia no siempre es la misma: algunas noches se presenta como una franja delgada; otras, muestra la mitad de su disco y, en determinados momentos, se observa completamente iluminada.

Dadas las circunstancias, el calendario lunar de octubre permite organizar una observación a simple vista, una salida para fotografiar el cielo o una jornada de seguimiento astronómico. Esta última consiste en una sesión o un evento planificado para observar de forma continua, registrar y fotografiar la evolución de los fenómenos celestes.

¿Habrá eclipses lunares en octubre?

Desafortunadamente, durante octubre 2026 no habrá eclipses lunares previstos. Sí se sucederán el cuarto menguante, la luna nueva, el cuarto creciente y la luna llena, pero no habrá un eclipse lunar, fenómeno astronómico en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloquea la luz solar y proyecta su sombra sobre la superficie lunar.

A pesar de eso, la observación dependerá de las condiciones meteorológicas, de la hora y de la contaminación lumínica de cada lugar. Por eso, los astrónomos profesionales y las instituciones científicas recomiendan alejarse de las luces urbanas para distinguir con más claridad los detalles del cielo y el brillo del satélite natural.