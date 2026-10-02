“Salgan a votar”: Trump celebra el mes de la Herencia Hispana y busca movilizar el voto latino

Durante la mañana de este viernes 2 de octubre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recuperó la celebración del Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca, que no organizó el año pasado, a casi un mes de las elecciones de medio mandato, en las que los sondeos reflejan una caída del apoyo latino a los republicanos.

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, el magnate neoyorquino recibió en el Salón Este a representantes de la comunidad hispana afines al Partido Republicano y les prometió que serán los primeros invitados a visitar las obras del salón de baile de la Casa Blanca, uno de sus proyectos más emblemáticos y polémicos.

"Hay que salir a votar. Hay que difundir lo bien que lo estamos haciendo; todos tienen que hacerlo. Tenemos que darle la vuelta a esta situación", afirmó el mandatario republicano, quien abrió su discurso ensalzando la gran contribución de los estadounidenses de origen hispano en ámbitos como la fe, los negocios y el servicio público.

Frente a este escenario, Donald Trump también presumió de la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero y llamó a los presentes a estar "atentos" a lo que el secretario de Estado, Marco Rubio, hará con Cuba, en referencia a la presión que Washington D. C. ejerce para impulsar cambios políticos y económicos en la isla.

El Mes de la Herencia Hispana

De acuerdo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Mes de la Herencia Hispana se celebra cada año del 15 de septiembre al 15 de octubre para reconocer la cultura, la historia y las contribuciones de las comunidades hispanas y latinas en los Estados Unidos, pese a los años de críticas del presidente Donald Trump.

Ante esta situación, Marco Rubio, el funcionario latino de mayor rango presente en el último acto de la Casa Blanca, elogió a los Estados Unidos, la nación que acogió a sus dos padres, quienes emigraron de Cuba en septiembre de 1956, hace más de siete décadas, debido a una profunda crisis económica y a la falta de libertades políticas.

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"Yo diría que, como hispanoamericanos, somos estadounidenses. Amamos este país. Lo amamos porque muchos de nosotros sabemos, ya sea por experiencia propia o a través de nuestros padres o tíos, cómo es la vida en otros lugares, y por eso sabemos cuán especial es este país", aseguró Rubio, señalado como posible sucesor de Trump.

Estas declaraciones se deben a que la población hispana fue un componente importante en la victoria electoral de Trump en el 2024, pues, según datos de Pew Research Center, el 48% de los votantes latinos respaldó al republicano, el porcentaje más alto obtenido por el magnate entre este electorado en sus tres campañas presidenciales.

Trump pierde el voto latino

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense Univisión, entre los hispanos que votaron por Trump en el 2024, su aprobación cayó al 66% en el 2026, 27 puntos menos que al inicio de su mandato, en parte por la política antiinmigratoria de su Administración y el elevado precio de la gasolina derivado de la guerra contra Irán.

Dadas las circunstancias, la congresista republicana María Elvira Salazar rompió recientemente con el magnate neoyorquino y criticó que sus políticas de redadas y deportaciones "han ido demasiado lejos", debido a que esta situación ha comenzado a dejar huella entre los republicanos de Florida, un estado clave por el voto hispano.