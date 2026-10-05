Combate al narcotráfico en el Caribe: EE. UU. ataca embarcación y Panamá reporta decomiso

Durante la noche del pasado domingo 4 de octubre, el Comando Sur de los Estados Unidos, el mando militar encargado de las operaciones de seguridad en América Central y América del Sur, informó que las Fuerzas Armadas de EE. UU. atacaron una embarcación de presuntos narcotraficantes en el Caribe, donde murieron 4 personas.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo el mando del Comando Sur de los Estados Unidos, llevó a cabo un “ataque letal y cinético contra una embarcación rápida que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en todo el mar Caribe”.

Por su parte, el Comando Sur de los Estados Unidos citó, en un comunicado publicado en redes sociales, “información de inteligencia confirmada” que indicaba que la embarcación estaba involucrada en el narcotráfico, ya que el mar Caribe se ha consolidado nuevamente como un corredor estratégico y disputado para el comercio ilegal.

Frente a este escenario, de conformidad con la agencia de noticias EFE, las fuerzas militares de los Estados Unidos han matado al menos a 238 personas en los ataques que han destruido al menos 80 embarcaciones, como parte de una nueva campaña cuyo objetivo es frenar el flujo de drogas hacia Norteamérica, incluidos México y Canadá.

Narcotráfico en el Caribe

El mar Caribe se ha consolidado nuevamente como un corredor estratégico y disputado para el narcotráfico internacional, debido al aumento histórico de la producción de cocaína en Sudamérica y a la respuesta militar de Estados Unidos, que ha intensificado los ataques cinéticos y los bombardeos contra embarcaciones rápidas.

Ante esta situación, Colombia mantiene una intensa cooperación multinacional a través de la Estrategia Orión y de operaciones con el Comando Sur de los Estados Unidos, ya que la Fuerza Naval del Caribe ha incautado más de 130 toneladas de cocaína, bajo la directriz de tratar como terroristas a los traficantes en aguas del Caribe.

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Por lo tanto, ante la presión marítima, las organizaciones criminales, como el Tren de Aragua u otros carteles asociados, diversifican sus métodos mediante contenedores de carga comercial, modalidades de contaminación de carga, vuelos no registrados en espacios aéreos como los de Guyana y semisumergibles para el tráfico de drogas.

Esto se debe a que, según la cadena de televisión británica BBC, la ruta entre Venezuela y las islas cercanas sigue siendo muy activa para lanchas rápidas, conocidas por Estados Unidos como narcolanchas, a pesar de los operativos de interdicción y los ataques directos de fuerzas extranjeras, principalmente de Colombia, EE. UU. y Panamá.

Panamá incauta paquetes de droga y detiene a tres extranjeros

Casi al mismo tiempo que el ataque de Estados Unidos en el Caribe, las autoridades de Panamá informaron que la Fiscalía incautó una embarcación con 2 mil 852 paquetes de droga en aguas del Pacífico, cerca de la frontera con Costa Rica, sin especificar el tipo ni el peso del alijo, aunque generalmente estos paquetes pesan un kilo cada uno.

A su vez, la Fiscalía panameña y las autoridades de Panamá indicaron que se detuvo a tres extranjeros, dos colombianos y un costarricense, quienes en los próximos días serán llevados ante un juez, dado que la embarcación con la droga fue incautada al sur de Punta Burica, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica.