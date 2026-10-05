El Salvador invertirá US$200 millones en 100 escuelas: Así es el programa “Mi Nueva Escuela”

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), institución financiera que promueve la integración y el desarrollo de la región centroamericana, anunció que, con una inversión de US$200 millones, impulsará el Programa Mi Nueva Escuela, que busca fortalecer la cobertura y la calidad de los servicios educativos en El Salvador.

Conforme a lo expuesto por el BCIE, la inversión servirá para la reconstrucción y remodelación de más de 100 centros educativos en El Salvador, que cuenta con un registro oficial de más de 5 mil centros educativos públicos y privados, los cuales se administran y consultan a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT).

Por lo tanto, como parte de los avances del programa Mi Nueva Escuela, el BCIE indicó que, hasta ahora, se han finalizado 17 centros educativos, un avance importante en la modernización de la infraestructura escolar de El Salvador que permite ofrecer mejores condiciones de aprendizaje a los estudiantes de los 14 departamentos del país.

"A través de la iniciativa, se renovarán casi 1 mil 700 aulas y se intervendrán más de 37 mil metros cuadrados en 10 departamentos del país, especialmente en territorios que registran altos niveles de pobreza. Más de 55 mil estudiantes se beneficiarán de estas mejoras, que contribuirán a fortalecer los procesos de enseñanza", agregó el BCIE.

Mi Nueva Escuela

De acuerdo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, Mi Nueva Escuela es una reforma educativa integral en El Salvador, creada para transformar el sistema nacional de enseñanza, debido a que el programa contempla la dotación de equipamiento para generar condiciones adecuadas para implementar una agenda educativa integral.

"Las intervenciones incluyen la modernización de áreas recreativas y de estudio, servicios sanitarios adaptados a las diferentes edades, cocinas y comedores, así como espacios especializados para la primera infancia que favorecen el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y motrices", añadió Bukele, tras crear el programa educativo.

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Por lo tanto, con la finalización de los primeros 17 centros educativos, el programa Mi Nueva Escuela avanza en el cumplimiento de sus objetivos mediante inversiones que contribuyen al desarrollo humano, la inclusión social y el fortalecimiento del sistema educativo salvadoreño, estructurado en niveles que van hasta la educación superior.

"El pilar principal es la remodelación y construcción de centros escolares en todo el país, incluyendo áreas recreativas, servicios sanitarios adecuados y espacios especializados para la primera infancia", indicó el mandatario, quien busca reducir la brecha entre las zonas urbanas y rurales, así como mejorar la escolaridad promedio.

Un presupuesto histórico para la educación

Según el MINEDUCYT, el presupuesto asignado a la educación ronda el 5% del producto interno bruto (PIB) y se enfoca en la modernización digital, la entrega de equipos y la mejora de la infraestructura física y pedagógica, ya que la tasa de analfabetismo se ubica por debajo del 11%, con mejores índices de alfabetización entre los jóvenes.

Por consiguiente, la dotación de equipo tecnológico moderno, el acceso gratuito a internet en las aulas para adaptar la educación a las demandas y el cambio de un enfoque basado en la memorización mecánica a otro centrado en el pensamiento crítico, la creatividad y el aprendizaje significativo forman parte del futuro de la educación local.