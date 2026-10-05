Venezolana de 7 años es asesinada mientras caminaba en Chicago: Comunidad exige justicia

Durante la noche del domingo 4 de octubre, la Policía Estatal de Illinois informó que una niña venezolana de 7 años murió tras ser apuñalada mientras caminaba frente a unos negocios en un barrio de la ciudad de Chicago. Sin embargo, las personas que se encontraban en el lugar retuvieron a la mujer que la atacó sin motivo aparente.

La Policía de Illinois indicó que la niña caminaba por el barrio de Chatham cuando una mujer, que portaba un objeto punzante no especificado, se le acercó y la apuñaló varias veces por la espalda, de modo que las autoridades acordonaron con cinta policial una zona comercial que incluía un restaurante, un salón de manicura y un mercado.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook identificó a la menor como Edi Mari Hernández Chacón, quien falleció en un hospital local luego de que el objeto punzocortante le perforara los pulmones, lo que le causó un hemotórax, y también los riñones.

A su vez, una imagen de seguridad de un negocio cercano mostraba a la niña venezolana, a quien los testigos identificaron como la víctima, caminando de la mano de una mujer mayor por la acera. No obstante, la policía no divulgó información sobre dicha persona y la agresora fue trasladada al hospital con heridas y después fue detenida.

¿Un ataque sin motivo?

De acuerdo con WLS-TV, una estación de televisión abierta de Chicago, Illinois, no quedó claro de inmediato si existía alguna relación entre la agresora y la niña. Por lo tanto, las autoridades no han comentado sobre un posible motivo del ataque y la policía local se negó a ofrecer más detalles a los medios o a identificar a la sospechosa.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Cook confirmó a medios locales que la víctima era una menor venezolana y que pertenecía a una familia inmigrante originaria de la isla de Margarita, que históricamente ha sido un punto de cruce y asentamiento debido a su condición insular y su relación con la costa continental del país.

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Las autoridades continúan investigando qué llevó a la mujer a atacar a la niña, debido a que diversos medios locales han señalado que la menor y la sospechosa no se conocían. Además, los detectives del Área Dos de la Policía de Chicago trabajan para determinar el motivo del ataque, que hasta el momento sigue siendo desconocido.

La concejal Michelle Harris, representante del distrito donde ocurrió el ataque, expresó sus condolencias a la familia y destacó la intervención de las personas que ayudaron a detener a la sospechosa. “Estoy muy entristecida por el apuñalamiento de una niña en nuestro vecindario. Mi corazón está con todas las personas afectadas”, añadió.

Comunidad de luto tras asesinato de venezolana en Chicago

Frente a este escenario, la concejal Michelle Harris agregó que ningún niño debería experimentar violencia o miedo mientras camina por una acera de Chicago y agradeció a los testigos que intervinieron para detener a la sospechosa y conseguir ayuda. “Sus acciones rápidas pudieron haber evitado más daños”, señaló mediante un comunicado.

Asimismo, durante la vigilia en el lugar donde ocurrió el ataque, la concejal Harris pidió a cualquier persona que tenga información sobre el caso que se comunique con el Departamento de Policía de Chicago, dado que la familia de Edimari se reunió afuera del hospital después de su muerte y se encuentra en estado de shock ante lo ocurrido.