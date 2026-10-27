De candidato presidencial a prófugo: ¿Flávio Bolsonaro huyó de Brasil hacia Estados Unidos?

Según fuentes políticas citadas por varios medios brasileños, el senador Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones de Brasil del pasado domingo 25 de octubre, se fugó al territorio de los Estados Unidos durante la mañana de este martes 27 de octubre, después de que un juez le prohibiera salir del país sudamericano.

De acuerdo con la información publicada por O Globo y Folha de São Paulo, dos de los diarios más importantes y de mayor circulación de Brasil, que no identifican a sus fuentes, los aliados políticos de Flávio Bolsonaro aseguraron que el excandidato tomó un vuelo con destino a Estados Unidos luego de perder ante Luiz Inácio Lula da Silva.

Frente a este escenario, los dirigentes del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro organizaron una reunión en la sede de la formación en Brasilia, capital federal de Brasil y sede de los tres poderes de la república (ejecutivo, legislativo y judicial) y del gobierno del Distrito Federal, pero hasta ahora no han confirmado la salida del senador del país.

Asimismo, la asesoría de prensa y la defensa legal del senador tampoco se han pronunciado sobre la posible fuga del hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Por su parte, la Policía Federal canceló este 27 de octubre los pasaportes del senador por incumplir la orden judicial de entregarlos a las autoridades en el marco de una investigación.

¿Por qué se fugó a Flávio Bolsonaro?

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, el senador Flávio Bolsonaro recibió el pasado lunes 26 de octubre, un día después de perder las elecciones frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, la orden de entregar todos sus pasaportes en un plazo de 24 horas, así como la prohibición de salir del país sudamericano.

Esta decisión fue dictada por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien estuvo a cargo del juicio en el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. Por lo tanto, al vencer el plazo sin que el senador cumpliera la orden judicial, la Policía Federal canceló los pasaportes de Flávio Bolsonaro.

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Sin embargo, tras recibir la orden judicial, Flávio dijo que entregaría los pasaportes y se defendería de lo que consideró un "intento de intimidación", debido a que es investigado por el Supremo en una causa por supuesto lavado de dinero, de acuerdo con el diario brasileño O Globo, pese a que el caso se encuentra bajo secreto judicial.

No obstante, en el centro de la investigación está Willer Tomaz, abogado y amigo de Flávio Bolsonaro, señalado como operador de un entramado societario con movimientos financieros sospechosos vinculados al mundo de las apuestas y a un escándalo de corrupción por descuentos indebidos en las pensiones de miles de jubilados.

¿Dónde está Flávio Bolsonaro?

La Policía brasileña investiga si Bolsonaro abandonó el país, debido a que las autoridades no encontraron registros de su paso por puestos migratorios regulares y la asesoría del senador niega que haya viajado al extranjero, pero el paradero del legislador, que es investigado en una causa por presunto lavado de dinero, sigue siendo desconocido.

Medios brasileños aseguran que Flávio Bolsonaro tomó un vuelo con destino a Estados Unidos. Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina afirmó que no tiene registros del ingreso del senador brasileño, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, al país, ya que el presidente Javier Milei tomó nota del resultado electoral de Brasil.

A pesar de ello, tras varias especulaciones, el Gobierno del presidente Donald Trump anunció que acogerá en Estados Unidos al senador brasileño Flávio Bolsonaro y a su familia, después de que el legislador abandonara Brasil tras ser derrotado en las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva el pasado domingo 25 de octubre.