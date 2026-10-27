El Komanche y sus polémicas: Una denuncia por posible abuso y un préstamo de miles de dólares

La muerte del streamer salvadoreño Komanche, cuyo nombre era Carlos Mauricio Gómez, volvió a poner de relieve una polémica que protagonizó semanas antes de su fallecimiento, cuando la creadora de contenido Fernanda Vaal lo señaló públicamente por un presunto abuso sexual y aseguró que llevaría el caso ante las autoridades.

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense Univisión, el señalamiento ocurrió en septiembre del 2026, cuando Fernanda Vaal realizó una transmisión en vivo en la que relató una experiencia durante la cual, según su versión, Komanche la obligó a tomar decisiones que ponían a prueba sus valores, su ética y su autenticidad.

Tras la viralización de los señalamientos, El Komanche publicó un video en el que respondió directamente a Fernanda, de manera que el salvadoreño de 30 años reconoció que ambos habían tenido un encuentro muy íntimo, pero negó que se hubiera tratado de un abuso y sostuvo que la relación había sido consensuada y de mutuo acuerdo.

Frente a este escenario, para respaldar su versión, El Komanche mostró conversaciones privadas que, según él, demostraban que existía consentimiento entre ambos. Sin embargo, la polémica generó una fuerte discusión en las redes sociales y provocó la participación de otros creadores de contenido, quienes se pusieron del lado de Vaal.

Streamer acusa a Komanche de abuso

Luego de la respuesta de El Komanche, Fernanda Vaal aseguró que presentaría una denuncia y entregaría las pruebas correspondientes a las autoridades y a la Fiscalía de México, de modo que dejó claro que los hechos se determinarían mediante un proceso legal, semanas antes de que el salvadoreño fuera encontrado sin vida en Monterrey.

Por lo tanto, tras conocerse la noticia, las acusaciones de Vaal volvieron a circular en redes sociales. No obstante, la creadora de contenido, con más de 185 mil seguidores en Instagram, también se pronunció para rechazar los ataques que recibió y defender su derecho a contar su experiencia sobre el presunto abuso por parte del Komanche.

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Dadas las circunstancias, aunque los señalamientos contra Komanche no constituyen una condena ni son hechos judicialmente comprobados, recientemente salió a la luz un video en el que Carlos solicita de manera inesperada una gran cantidad de dinero prestado durante una transmisión en vivo, antes de ser hallado sin vida en su vivienda.

En la grabación, el Komanche solicita abiertamente un préstamo de US$5 mil (Q40 mil), debido a que presuntamente se quedó sin patrocinios publicitarios tras la polémica con Fernanda Vaal, lo que lo perjudicaba económicamente. Con la esperanza de poder pagar sus deudas, contó su situación a sus más de 964 mil seguidores en Instagram.

El Komanche pide miles de dólares prestados antes de morir

"Hey, carnales, ¿no me quisieran prestar US$5 mil, brothers? Para pagar una deuda que anda ahí, weyes. Ahorita estoy viendo que me quitaron los patrocinios que yo tenía por la polémica", agregó el Komanche durante la transmisión en vivo, unas semanas antes de presuntamente quitarse la vida en su casa, ubicada en Monterrey, Nuevo León.

Ante esta situación, Fernanda Vaal aseguró que respeta el dolor de la familia del streamer salvadoreño y de sus seguidores, pero también dejó claro que no está dispuesta a guardar silencio sobre su propia experiencia ni a aceptar que se le responsabilice por lo ocurrido: "La empatía no debería depender de quien sea la persona involucrada".