De la derrota a la posible confiscación de su pasaporte: ¿Qué ocurre con Bolsonaro en Brasil?

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, tres diputados brasileños solicitaron a la Corte Suprema que retenga el pasaporte del senador Flávio Bolsonaro, derrotado en las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre, para impedir que abandone Sudamérica mientras es investigado por presuntos delitos financieros.

Los diputados Rogério Correia, del Partido de los Trabajadores; Duda Salabert, del Partido Socialismo y Libertad, y Otoni de Paula, del Partido Social Democrático, anunciaron acciones ante la Corte Suprema y la Fiscalía para solicitar medidas cautelares contra el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil del 2019 al 2023.

"El próximo paso de este delincuente es intentar huir de Brasil para no enfrentar las diversas investigaciones en su nombre", advirtió Salabert en sus redes sociales, ya que el senador de 45 años es investigado en 2 procedimientos del Supremo, mientras que la Policía investiga posibles delitos de lavado de dinero, evasión de divisas y corrupción.

Uno de los procedimientos se refiere a la financiación de una película sobre la trayectoria política de Bolsonaro y examina posibles irregularidades en el millonario patrocinio que el candidato solicitó a Daniel Vorcaro, antiguo controlador del Banco Master y actualmente preso por su vinculación con el considerado mayor fraude financiero del país.

Bolsonaro no reconoce la derrota

"Es imposible reconocer el resultado de las elecciones", dijo Bolsonaro, quien denunció la extensión del horario de votación, no reconoció los resultados ni felicitó a su rival, Luiz Inácio Lula da Silva, y anunció que apelará los resultados, ya que la contienda estuvo marcada por escándalos de corrupción, incertidumbre y acusaciones de injerencia.

Bolsonaro intentó sacar provecho de la preocupación por el costo de la vida y también prometió mano dura para combatir la delincuencia. Se comprometió a construir cárceles de máxima seguridad y a aplicar la castración química para los delitos sexuales graves, de manera que los precedentes históricos favorecían al primogénito de Jair.

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Flávio había obtenido el 47% de los votos en la primera vuelta, frente al 45% de Lula, de modo que el éxito de Bolsonaro también se reflejó en las victorias de su Partido Liberal y de otros políticos de derecha en el Congreso, lo que dificultará la gobernabilidad para Luiz Inácio Lula da Silva, quien será presidente de Brasil por cuarta vez.

No obstante, según la mayoría de los analistas consultados por BBC News Brasil, el servicio de noticias en portugués de la corporación pública de radio, televisión e internet del Reino Unido, la diferencia de más de 4 millones de votos hace poco probable que prospere la solicitud de Bolsonaro de anular los comicios tras la derrota ante Lula.

La derrota de Flávio Bolsonaro

Según BBC News Brasil, la petición de Flávio de anular los comicios se ve debilitada porque su propio equipo de campaña solicitó una prórroga de la votación debido a las fuertes lluvias que azotaban el sur del país. Sin embargo, algunos temen que la negativa de Bolsonaro a reconocer la derrota pueda desencadenar una ola de protestas.

Ante este escenario, el analista Fernando Neisser, presidente de la Comisión de Estudios de Derecho Político y Electoral del Instituto de Abogados de São Paulo, aseguró que todo dependerá de cómo la campaña de Flávio construya su argumento. "Desde el punto de vista legal, es difícil que prospere", concluyó el abogado sobre la solicitud.