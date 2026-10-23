¿Las máquinas de votación alteran los votos? Lo que explican los funcionarios electorales en EEUU

Como cada año electoral en los Estados Unidos, en las redes sociales y las plataformas digitales surgen numerosos informes de votantes de todo el país norteamericano que afirman haber pulsado el nombre de un candidato en la pantalla táctil de una máquina de votación, pero que en ella apareció el nombre de otro candidato o partido.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, tras varios intentos fallidos y, en ocasiones, con la ayuda de los funcionarios electorales, los votantes suelen poder emitir su voto. Sin embargo, algunos se quedan con la impresión de que los problemas son prueba de un plan para manipular las elecciones del país.

Por lo tanto, a medida que comienza la votación anticipada para las elecciones de mitad de mandato en la mayoría de los estados, con una participación cada vez mayor en todos ellos, las quejas han regresado con fuerza y los votantes, especialmente los demócratas, han documentado dificultades con los dispositivos para marcar las papeletas.

Frente a este escenario, muchos votantes han compartido sus experiencias en las redes sociales y algunos interpretan erróneamente los problemas como intentos de manipulación electoral para favorecer a los republicanos, de modo que muchos demócratas han perdido la confianza en los resultados electorales durante los últimos años.

¿Los problemas indican fraude electoral?

De conformidad con la cadena de televisión Telemundo, los funcionarios electorales afirman que los problemas con las pantallas casi siempre se deben a errores del usuario o a una descalibración de la pantalla y aseguran que el número de quejas este año no es mayor que en años anteriores, a pesar de la atención en las redes sociales.

Ante esta situación, los funcionarios electorales hacen hincapié en que los votantes pueden seleccionar a un candidato tantas veces como sea necesario, consultar con un funcionario electoral si necesitan ayuda y revisar sus selecciones antes de emitir su voto, teniendo en cuenta que las elecciones en Estados Unidos están descentralizadas.

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"Con miles de jurisdicciones electorales que controlan el voto, cada una con reglas diferentes establecidas por los gobiernos estatales y, en ocasiones, locales. Esta estructura hace que el proceso electoral del país sea muy complejo y lo protege del fraude generalizado", afirmó David Becker, del Centro para la Innovación e Investigación Electoral.

“Casi todas las acusaciones de manipulación de votos son errores humanos comprensibles. ¿Quién no ha marcado por error o tecleado mal alguna vez en su celular?”, señaló Becker, luego de mencionar que quienes difunden desinformación suelen aprovecharse de preocupaciones bienintencionadas para sembrar dudas sobre el proceso electoral.

Muchos votantes informan de problemas

Según la agencia de noticias EFE, las quejas sobre las máquinas de votación que supuestamente manipulan los votos han acumulado miles de reacciones, veces compartidas y visualizaciones en las redes sociales durante los últimos días, ya que estas quejas han surgido en varias zonas densamente pobladas del país, principalmente en Tennessee.

Por consiguiente, el coordinador de elecciones de Tennessee, Mark Goins, declaró que los problemas reportados en el Estado Voluntario no representan una situación que pueda cambiar el resultado de las votaciones: "Es más bien un detalle involuntario del que quizás ni siquiera se den cuenta", concluyó, ante los rumores de manipulaciones.