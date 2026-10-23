Soldados salvadoreños secuestrados en Haití: Bukele despliega tropas y exige su liberación

Durante la noche del jueves 22 de octubre, El Salvador desplegó a 100 agentes de sus fuerzas especiales en Haití para ayudar a rescatar a cuatro soldados salvadoreños que continúan desaparecidos tras un reciente ataque de pandillas. Además, amenazó con una respuesta más contundente si no son liberados "con vida y sin daños".

Frente a este escenario, las fuerzas especiales llegaron después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciara una operación militar para rescatar a los cuatro técnicos de aviación. "Quiero que los líderes de las pandillas entiendan algo: Eso no es nada comparado con lo que viene si no recuperamos con vida a los rehenes", advirtió.

"No tomen nuestras palabras como amenazas vacías. Ya acabamos con las pandillas en El Salvador, y también podemos acabar con ustedes", agregó Bukele tras informar que otros 100 soldados serán desplegados en Haití, debido a que las autoridades salvadoreñas operan bajo el supuesto de que los cuatro desaparecidos siguen con vida.

Por otro lado, la fuerza de supresión de pandillas emitió un breve comunicado en el que anunció la llegada de "un contingente" de El Salvador para "apoyar las operaciones de búsqueda y seguridad en curso" en el lugar del ataque, dado que los cuatro militares salvadoreños forman parte de una misión internacional desplegada en la nación.

Poca posibilidad de éxito del contingente salvadoreño

La llegada a Puerto Príncipe de un contingente militar de El Salvador para ayudar en la búsqueda de cuatro soldados de ese país, desaparecidos tras una emboscada el pasado 18 de octubre, tiene pocas posibilidades de éxito debido a las condiciones de Haití, según un exjefe militar de ese país caribeño entrevistado por la agencia EFE.

"Las fuerzas extranjeras no pueden tener resultados en Haití tal como ellos han planteado la cosa. Ellos deben salir de la idea de la guerra para resolver este problema", dijo en una entrevista telefónica el coronel retirado Himmler Rebu, quien fue comandante de una unidad de fuerzas especiales del Ejército haitiano durante más de dos décadas.

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Esto se debe a que el contingente de El Salvador, anunciado por el presidente Nayib Bukele, llegó a la capital haitiana para sumarse a las operaciones de búsqueda de cuatro militares salvadoreños que forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), desaparecidos tras el ataque en Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets.

"No van a tener resultados", sentenció Rebu, quien subrayó que han pasado 72 horas desde la emboscada sin que se sepa nada de los técnicos aeronáuticos salvadoreños. Añadió que las fuerzas que participan en la operación deben saber que no pueden rescatarlos, entre otros factores, porque desconocen totalmente el terreno al que llegan.

Juego de intereses multinacionales

Rebu afirmó que la comunidad internacional no puede resolver un problema que no entiende y que, en el caso de Haití, las pandillas, conformadas en su mayoría por jóvenes, "son gente que recibe armas y municiones" de una élite económica y política interesada en hacer dinero en Haití mediante diversas actividades, legales o ilegales.

"Es una manipulación que estamos viviendo; unos haitianos están matando a otros, prendiendo fuego a los bienes de otros sin tener un problema entre ellos. Es una gran manipulación para desestabilizarnos, ese es el trasfondo de la cuestión", concluyó Himmler, quien considera que esos intereses alimentan la violencia de las bandas armadas.