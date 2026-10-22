¿Qué enfermedades transmiten las garrapatas? Los síntomas de Lyme que preocupan en EE. UU.

Conforme a lo expuesto por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia federal de salud pública de Estados Unidos, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), en octubre aumentó la propagación de la enfermedad de Lyme en todo el territorio estadounidense.

Frente a este escenario, crece la preocupación debido a que en los últimos años se registró un aumento de casos de la enfermedad de Lyme, que se extendieron a más zonas del país y se presentaron en épocas del año distintas de las habituales, ya que esta infección se transmite por la picadura de garrapatas de patas negras infectadas.

Dadas las circunstancias, esta plaga se ha extendido por el país desde Connecticut, Vermont, Maine y Nuevo Hampshire hasta California, Arizona, Nuevo México y Texas, donde se centra la atención debido a que el Estado de la Estrella Solitaria reúne las condiciones ambientales que favorecen la aparición de las garrapatas de patas negras.

Ante esta situación, las visitas semanales por picaduras de garrapatas registran sus cifras más altas desde enero del 2017, de manera que los expertos explican que la llegada temprana de la primavera es uno de los factores que contribuyen al aumento repentino de los contagios de la enfermedad de Lyme y otras infecciones similares.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

De conformidad con la cadena de noticias estadounidense Univisión, la enfermedad de Lyme es una infección bacteriana multisistémica y multietápica que se transmite por la picadura de garrapatas de patas negras, también llamadas garrapatas de venado en Estados Unidos, que portan las bacterias Borrelia burgdorferi o Borrelia mayonii.

La enfermedad transmitida por vectores recibe su nombre del pueblo de Lyme, en Connecticut, donde se identificó por primera vez en diciembre de 1975. Sin embargo, en los últimos 50 años se ha convertido en la enfermedad de este tipo más frecuente en el país, por lo que muchas personas usan repelentes con DEET o permetrina en la ropa.

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Por otro lado, en cuanto a las picaduras, es más común que las garrapatas hembras adultas piquen a las personas, aunque las larvas también pueden hacerlo, debido a que la etapa de expansión de la afección se da principalmente en primavera y suele extenderse hasta el otoño, sin descartar la posibilidad de contagios durante el invierno.

“Siempre que la temperatura está por encima de cero, es buen momento para que salgan las garrapatas”, afirmó Alison Hinckley, epidemióloga de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, agencia de salud pública reconocida a nivel mundial por su liderazgo en la investigación científica y la protección de la salud.

California, Arizona, Nuevo México y Texas: En riesgo

California, Arizona, Nuevo México y Texas poseen condiciones ambientales adecuadas para estas garrapatas, que suelen habitar en bosques y zonas de pastos altos, donde pueden encontrar fácilmente su alimento: la sangre de mamíferos como ratas, personas, perros o vacas. Por ello, es importante retirarlas del cuerpo lo antes posible.

La lista de síntomas es extensa y afecta a diversas partes del cuerpo, pero el principal es una erupción roja que puede aparecer días después de la infección y permanecer durante varias semanas. No obstante, después del contacto con la garrapata infectada, el paciente suele experimentar dolor de cabeza, dolores musculares y fiebre.