EE. UU. e Israel preparan nuevos ataques contra Irán: El papel de Donald Trump y las elecciones

Durante la mañana de este 22 de octubre, el periódico estadounidense The New York Times informó que EE. UU. e Israel preparan una nueva ofensiva militar contra Irán para después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, luego de que Donald Trump aplazara un ataque cuando ambos ejércitos tenían sus fuerzas en máxima alerta.

Según el periódico con sede en Nueva York, EE. UU. e Israel preparan una operación breve e intensa que podría incluir ataques contra instalaciones nucleares, arsenales de misiles y drones e infraestructura energética iraní, por lo que ambos ejércitos han intensificado sus ejercicios y practicado maniobras ofensivas con aviones sobre Irak.

Frente a este escenario, el secretario de Guerra de EE. UU, Pete Hegseth, se reunió en Israel con el primer ministro Benjamin Netanyahu para discutir nuevos ataques, ya que los estrategas militares consideran que una campaña de tres días podría causar daños económicos suficientes para obligar a Teherán a hacer concesiones diplomáticas.

Sin embargo, la ofensiva anterior, desarrollada entre febrero y abril, no consiguió avances significativos en las negociaciones y contribuyó al encarecimiento de la energía y a la inflación mundial. Por ello, Trump frenó repetidamente las propuestas para reanudar los combates a gran escala, incluida una operación prevista para inicios de octubre.

Nuevos ataques contra Irán

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, existe la posibilidad de que el presidente Donald Trump autorice nuevos ataques antes de noviembre. No obstante, el calendario electoral y la promesa del mandatario de no actuar antes de los comicios de medio mandato hacen más probable una pausa hasta después de las votaciones.

Por su parte, Irán advirtió de que responderá con ataques que podrían alcanzar centros de datos, submarinos e instalaciones de Arabia Saudita, por lo que la advertencia se produjo luego de que Estados Unidos ordenó la salida del personal diplomático de su embajada en Riad, debido al incremento de los ataques y las amenazas de los hutíes.

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Ante esta situación, la posibilidad de una nueva ofensiva militar contra Irán se ha convertido en un tema recurrente de la campaña electoral israelí, en la que Benjamín Netanyahu reivindica su alianza con Trump y su política de seguridad, mientras que la oposición lo acusa de instrumentalizar la amenaza iraní a cinco días de los comicios.

Por lo tanto, pese a las amenazas diarias del actual Gobierno de atacar al país persa, el analista Jonathan Rynhold, de la Universidad Bar Ilán, en Israel, considera que un ataque contra Irán antes de las elecciones del 27 de octubre es "improbable", aunque sostiene que mantener esa posibilidad en el debate puede beneficiar al mandatario.

La amenaza de una nueva ofensiva contra Irán

"Creo que es bueno para Netanyahu centrar la temática de los titulares como una cuestión de seguridad, en lugar de permitir que el debate se centre en los ultraortodoxos, que es un terreno desfavorable para él", explicó el analista Jonathan Rynhold, de la Universidad Bar Ilán, en Israel, quien considera que se trata de una cuestión estratégica.

Esto se debe a que la cuestión ultraortodoxa es uno de los principales desafíos para Netanyahu, cuya coalición depende del apoyo de los partidos religiosos judíos, que reclaman mantener las exenciones del servicio militar para los estudiantes de las yeshivás, donde se estudian las discusiones, leyes, tradiciones y comentarios sobre la Torá.