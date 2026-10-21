Fueron a una llantera como clientes: Así habrían actuado agentes de ICE para detener a inmigrante

Un video de vigilancia de una llantería en Lynnwood, Washington, se volvió viral porque muestra el momento en que un empleado de 26 años salió y fue detenido por agentes federales enmascarados. Además, su prometida afirma que el incidente comenzó cuando un hombre que parecía ser un cliente pidió ayuda con un vehículo.

Frente a este escenario, Jade Gaspar afirma que su prometido, Christopher Ruiz de Jesus, trabajaba el pasado sábado 17 de octubre en TOS Wheels and Tires, una cadena de talleres mecánicos y de venta de llantas y rines en el estado de Washington, cuando un hombre le hizo preguntas sobre neumáticos antes de pedirle que saliera.

El video de vigilancia muestra a un hombre que entra en la tienda sin mascarilla y se acerca a Ruiz de Jesús en el mostrador, de manera que Gaspar afirma que su prometido le contó que el hombre se hacía pasar por cliente para lograr que saliera a la calle: "Todo comenzó con una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué llantas necesita?", agregó.

"¿Cuál es la marca y el modelo del carro? ¿Qué tamaño tienen los neumáticos?", preguntó Christopher, pero el agente fingió que no sabía porque era un auto nuevo. "¿Puedes venir a ayudarme afuera?", añadió el presunto cliente, luego de pedir ayuda para comprar llantas y rines, aunque su intención era capturar al trabajador mexicano.

ICE tiende trampa a un empleado

El video muestra a Christopher Ruiz tratando al oficial como a cualquier otro comprador. Luego, el trabajador sale al exterior. Sin embargo, es en ese momento cuando el presunto cliente parece ponerse una máscara y otros agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con equipo táctico, entran y lo detienen.

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense Univisión, la grabación muestra el encuentro, pero no permite establecer de forma independiente la identidad del hombre ni determinar si actuaba de incógnito. "Se le veía inocente, como si simplemente estuviera haciendo su trabajo. No lo sabía", dijo Gaspar, la prometida de Ruiz.

Lea más: ¿Quién es Stephen Hubbard? El estadounidense liberado por Putin luego de una petición de Trump

Ante esta situación, Jade Gaspar dijo a Univisión que Christopher Ruiz de Jesús la llamó después del arresto y le contó que estaba en la parte trasera de un vehículo de inmigración, donde describió que se sentía muy desorientada mientras intentaba asimilar lo sucedido y cuidaba de su hijo pequeño, quien acababa de despertar de su siesta.

"Estaba muy perdida. No sabía qué sentir. Mi hijo acababa de despertar, lo vi y me hablaba, y yo pensaba: No es real. Esto no es verdad. Es como una pesadilla", afirmó Gaspar, quien mencionó que Ruiz de Jesús ha vivido en Estados Unidos desde que tenía aproximadamente 5 años e indicó que no tiene antecedentes penales en el país.

La familia se enfrenta a la incertidumbre

Jade Gaspar dijo a la cadena de televisión estadounidense Fox News que está tratando de encontrar un abogado migratorio y determinar cómo cubrir el alquiler y otros gastos del hogar sin Christopher Ruiz de Jesús. Además, afirmó que su contrato de arrendamiento vence el lunes 2 de noviembre y que su situación de vivienda es incierta.

Asimismo, Gaspar describió el impacto que la ausencia de su prometido ha tenido en su hijo de dos años: "Es como si anduviera por ahí diciendo: ¡Papá, papá! Eso es muy difícil. Realmente quiero crear conciencia y sé que las oraciones lo traerán de vuelta a casa", concluyó Jade, quien quiere compartir su historia mientras busca respuestas.