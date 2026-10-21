¿Quién es Stephen Hubbard? El estadounidense liberado por Putin luego de una petición de Trump

Durante la mañana de este miércoles 21 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a defender su decisión de aliviar las sanciones a Rusia y la vinculó con las negociaciones con Moscú para la liberación del profesor estadounidense Stephen James Hubbard, anunciada horas antes por su homólogo ruso, Vladímir Putin.

El mandatario republicano, que firmó el 14 de octubre una orden para suspender temporalmente la aplicación de un amplio paquete de medidas contra Rusia aprobadas por el Congreso, afirmó en su red, Truth Social, que numerosas personas, que habían pedido la imposición inmediata de sanciones contra Rusia, han llamado para disculparse.

Según el presidente estadounidense, quienes lo contactaron se excusaron porque desconocían que estaba negociando la liberación de Stephen Hubbard, un logro realmente importante y de gran trascendencia para EE. UU: "Si se hubieran impuesto sanciones, esas negociaciones sin duda se habrían detenido por completo", advirtió.

"Stephen Hubbard está de regreso a casa y pronto estará con su familia. Por respeto al presidente Trump, no se exigió a EE. UU. que diera nada a cambio, una situación sin precedentes para Rusia", agregó el mandatario republicano, tras confirmar la liberación de un profesor capturado por las tropas rusas cuando servía en el ejército ucraniano.

Tensiones entre Trump y Ucrania

Donald Trump detalló que Vladímir Putin accedió a la liberación del exresidente de Michigan tras una petición directa suya durante una conversación telefónica que ambos sostuvieron el 14 de octubre y culpó al anterior presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, de no lograr "ningún avance en sus negociaciones con el Kremlin".

Por lo tanto, el anuncio de la liberación del profesor de 73 años, que había sido condenado por la justicia rusa a 7 años de cárcel en el 2024, se produjo al comienzo de la reunión que el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el presidente ruso mantuvieron en San Petersburgo para tratar de relanzar el diálogo de paz con los ucranianos.

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Frente a este escenario, todo esto sucede en medio de la agudización de las tensiones entre Trump y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha denunciado demoras en las entregas de misiles interceptores, vitales para la defensa contra ataques rusos, interrupciones en el flujo de inteligencia y restricciones en la conexión satelital.

Dadas las circunstancias, Zelenski ha atribuido esta situación a una supuesta intención de la Administración del presidente estadounidense Donald Trump de forzar a Ucrania a rendirse o a pactar condiciones ante Rusia, algo que las autoridades de Washington han negado reiteradamente durante las ruedas de prensa en la Casa Blanca.

¿Quién es Stephen Hubbard? El maestro liberado por Rusia

Después de 4 años encarcelado, Stephen Hubbard vuelve a ser un hombre libre. El profesor de inglés, capturado por las tropas rusas cuando servía en el ejército ucraniano, ha sido liberado después de que se suspendieron las sanciones a Rusia, de manera que Trump ha querido subrayar que fue puesto entre rejas durante el gobierno de Biden.

Hubbard había sido condenado a siete años de cárcel en 2024, ya que, según la justicia rusa, se alistó en una unidad de defensa territorial de Izuim (donde residía desde 2014) tras el comienzo de la guerra en Ucrania y el oriundo de Míchigan recibía un salario mensual de casi US$1 mil (Q7 mil 645) por su servicio en el ejército ucraniano.

El estadounidense recibió entrenamiento y luchó del lado de las Fuerzas Armadas ucranianas hasta el 2022, cuando fue capturado por militares rusos y un tribunal de Moscú lo declaró culpable de actividad mercenaria, debido a que admitió su culpa, aunque luego aseguró no haber formado parte de una unidad de defensa territorial o armada.