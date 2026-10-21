¿Hacia dónde avanza Champi? El supertifón más fuerte del 2026 pone en alerta a varias naciones

Durante la mañana de este miércoles 21 de octubre, el supertifón Champi alcanzó su intensidad máxima con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora (km/h) frente al norte de Filipinas, donde las autoridades locales elevaron la alerta por vientos y advirtieron de olas de hasta 9 metros, según la Agencia Meteorológica Filipina (PAGASA).

A las 8.00 horas de Guatemala, el ciclón, conocido localmente como Rosal, registraba rachas máximas de viento de 265 km/h y se encontraba a unos 845 kilómetros al este de Luzón, al norte de Filipinas, luego de reforzarse en las últimas horas y alcanzar su "pico de intensidad", conforme a lo expuesto en el último boletín de PAGASA.

Frente a este escenario, el supertifón Champi, que el pasado 20 de octubre motivó alertas de nivel 1, el más bajo de una escala de cinco, en zonas del norte y el este del país, llevó este miércoles 21 de octubre a las autoridades locales a elevar la alerta al nivel 2 en Batanes, una provincia insular del norte de Filipinas, en el Pacífico occidental.

Ante esta situación, este nivel de alerta prevé vientos de entre 62 y 88 km/h en un plazo de 24 horas, lo que, según la Agencia Meteorológica Filipina, supone una amenaza "de menor a moderada", con posibles daños en las viviendas, cortes de luz y destrozos en las provincias de Cagayan, que incluye las islas Babuyan, Ilocos Norte y Apayao.

¿Hacia qué región se dirige Champi?

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense CNN, el enorme supertifón Champi continuará desplazándose hacia el oeste, en dirección a Taiwán, una isla situada a 180 kilómetros al este de China, antes de girar hacia el noroeste a finales de esta semana, probablemente durante la noche del próximo viernes 23 de octubre.

Dadas las circunstancias, de acuerdo con el Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico, un análisis de campo de corrientes a gran escala indica que el huracán Champi se desplaza hacia un entorno más desfavorable, por lo que se prevé que se debilite hasta alcanzar la categoría 4 o 3 entre el viernes 23 y el sábado 24 de octubre.

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Por consiguiente, en comparación con los pronósticos del pasado martes 20 de octubre, las previsiones más recientes de las agencias meteorológicas de Japón, Corea del Sur y China muestran una tendencia coincidente respecto de la trayectoria de Champi, lo que sugiere que es menos probable que el supertifón toque tierra en Taiwán.

"Champi se debilitará al acercarse a Taiwán y se estima que llegará en el límite inferior de la categoría de tifón fuerte o como un tifón moderado", explicó la meteoróloga Chu Mei-lin, de la agencia taiwanesa CNA, quien apunta a que el supertifón avanzará hacia el noroeste por el borde del anticiclón del Pacífico y luego girará hacia el norte.

El supertifón más fuerte del 2026

El supertifón Champi alcanzó una fuerza equivalente a la categoría 5 de la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 298 kilómetros por hora, de manera que iguala a Sinlaku como la tormenta más intensa de la Tierra en lo que va del 2026, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos en Guam.

Esto se debe a que, luego de alejarse de las islas Marianas, Champi atravesó un ciclo de reemplazo de la pared del ojo, un fenómeno en el que una estructura exterior de tormentas sustituye a la interior. Tras concluir esta fase, el ciclón volvió a intensificarse hasta alcanzar vientos máximos de 298 kilómetros por hora el pasado 20 de octubre.