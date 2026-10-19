Nuevas rutas y cambios en los aviones: los planes de United Airlines para ampliar su red de vuelos

Durante la noche del pasado domingo 18 de octubre, la aerolínea estadounidense United Airlines anunció cinco nuevas rutas sin escalas, que comenzarán a operar en enero del 2027 y llevarán a miles de pasajeros a destinos de Norteamérica que, conforme a lo expuesto por la cadena de televisión CNN, no se visitaban desde hacía años.

Frente a este escenario, United Airlines y Air Canada, la mayor aerolínea canadiense, anunciaron nuevas rutas como parte de su Acuerdo Comercial Conjunto Transfronterizo, que presuntamente entrará en vigor en el 2027 e incluye vuelos directos de Toronto a Louisville, de Montreal a Indianápolis y de Edmonton a Newark.

“La sólida alianza entre Air Canada y United continúa brindando resultados significativos para nuestros clientes y comunidades. Durante casi tres décadas, hemos trabajado para facilitar viajes sin contratiempos y fortalecer la conectividad entre Canadá y EE. UU.”, agregó Mark Galardo, presidente comercial y presidente de carga de Air Canada.

Esto se debe a que, desde el 2022, ambas aerolíneas han habilitado conjuntamente casi 6 millones de nuevos asientos transfronterizos. Con este espíritu, Air Canada pronto añadirá nuevas opciones de viaje sin escalas desde Toronto, Montreal y Edmonton para que todos los clientes puedan llegar a una gama más amplia de mercados globales.

Volar sin escalas desde EE. UU. a Canadá

En cuanto a la ampliación de la lista de vuelos nacionales de United Airlines, tres de las cinco nuevas rutas conectan con destinos canadienses, mientras que las otras dos se encuentran en Estados Unidos. Uno de los vuelos sale del Aeropuerto George Bush (IAH), en Houston, Texas, hacia el Aeropuerto Regional de Joplin (JLN), en Joplin, Misuri.

La otra ruta sin escalas, que opera dentro de Estados Unidos, transportará a los viajeros desde el Aeropuerto Washington Dulles (IAD), el principal centro de conexiones de Washington, D. C, hasta el Aeropuerto de Lancaster, en Pensilvania. Ambas rutas comenzarán a operar en el 2027 con el mismo modelo de avión: el Bombardier CRJ-200.

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Mientras tanto, los residentes de EE. UU. pueden viajar al extranjero en un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Denver (DEN) hasta el Aeropuerto Internacional Jean Lesage de Quebec (YQB). Además, otro vuelo desde Denver con destino a Canadá transportará pasajeros al Aeropuerto Internacional Macdonald-Cartier de Ottawa.

Asimismo, los viajeros que salgan del Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) podrán reservar un vuelo directo al Aeropuerto Internacional de St. John's (YYT), ubicado en Terranova y Labrador, de modo que las rutas mencionadas comenzarán a operar en el 2027, y aún no se han determinado los modelos de avión que se utilizarán.

United Airlines eliminará el asiento del medio en algunos aviones

De conformidad con Simple Flying, uno de los principales portales especializados en noticias, análisis e información sobre aviación comercial y la industria aérea, la aerolínea estadounidense United Airlines eliminará el asiento central en algunos aviones para poder competir con las aerolíneas de bajo costo de toda Norteamérica.

Ante esta situación, United Airlines anunció que bloqueará dos asientos centrales en la sección Economy Plus de su nuevo Airbus A321XLR para competir con las aerolíneas de bajo costo, dado que esta medida reduce el consumo de combustible aproximadamente un 30% por asiento en comparación con los antiguos aviones de fuselaje ancho.