¿Por qué está regresando el sarampión si existe una vacuna? Advierten sobre el riesgo de brotes

Durante la mañana de este viernes 16 de octubre, el Departamento de Salud de Minnesota (MDH) instó a todas las personas que no se hayan vacunado contra el sarampión a que lo hagan, mientras las autoridades colaboran estrechamente con las agencias de salud para dar seguimiento a los casos recientes de la enfermedad.

Desde el 15 de septiembre, se han confirmado 25 casos de sarampión en dos focos no relacionados entre sí, en diferentes partes del Estado de la Estrella del Norte. Sin embargo, todas las personas que contrajeron la enfermedad en los últimos días no estaban vacunadas, por lo que es probable que el número de casos aumente en octubre.

Esto es alarmante porque, tras haber sido erradicado en EE. UU. durante décadas, el sarampión vuelve a circular en el país y en el 2026 se han confirmado más de 4 mil casos, de manera que el contagio puede ocurrir en cualquier comunidad donde haya personas sin vacunar, debido a que esta enfermedad se propaga con mucha facilidad.

Conforme a lo expuesto por el MDH, el sarampión puede causar enfermedades graves, especialmente en bebés, niños, embarazadas y personas con afecciones preexistentes, de modo que la prevención mediante la vacunación es la mejor opción, dado que la vacuna contra las paperas y la rubéola (MMR) es la defensa más eficaz.

Crece el riesgo de nuevos brotes

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la agencia internacional de salud pública más antigua del mundo, los contagios de sarampión en América se han quintuplicado en lo que va del año, con 56 mil casos confirmados y 80 muertes, y las grandes celebraciones previstas en el continente amenazan con impulsar nuevos brotes.

En un nuevo informe, la OPS evalúa como "muy alto" el riesgo de propagación del virus ante la llegada de personas a eventos multitudinarios en América, por lo que el organismo advierte que los brotes, la aparición de casos en nuevas zonas y el aumento de los viajes podrían extender el sarampión a países que no han registrado contagios.

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Frente a este escenario, Guatemala encabeza la lista de países afectados, con 35 mil casos y 60 fallecimientos, seguida de México, con 13 mil 595 contagios y 23 muertes. Estados Unidos, Perú y Canadá completan la lista de los cinco países que concentran el 98% de todos los casos en América, el segundo continente más grande de la Tierra.

"El sarampión es altamente contagioso y estamos viendo las consecuencias de las brechas en la cobertura de vacunación en el continente americano", advirtió el director de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, tras instar a los gobiernos de América a reforzar la vigilancia y garantizar una respuesta rápida ante nuevos casos.

¿La vacunación alcanza para frenar los brotes?

Para octubre del 2025, la cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas llegó al 88% de la población destinataria en América, mientras que la segunda alcanzó apenas el 85%. No obstante, para prevenir los brotes activos, la OPS indicó que ambas coberturas deben situarse al menos en el 95%.

"Estas brechas han dejado grupos de población susceptibles al virus, especialmente entre pueblos indígenas, migrantes y personas desplazadas, que a menudo enfrentan obstáculos para recibir atención médica", concluyó el director de la OPS, Jarbas Barbosa, quien pidió a quienes tengan previsto viajar que comprueben si están vacunados.