Del Glaciar del Fin del Mundo a Eslovenia: Las señales que mantienen en alerta a los científicos

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Del Glaciar del Fin del Mundo a Eslovenia: Las señales que mantienen en alerta a los científicos

El glaciar representa un riesgo para la humanidad y es más peligroso de lo que se había pensado, ya que el Thwaites es un enorme bloque de hielo cuya superficie supera la de Gran Bretaña.

Emilio Dávila

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Glaciar nieve

Un glaciar es una gruesa masa de hielo que se forma en la superficie tras la acumulación, compactación y recristalización de la nieve. (Foto Prensa Libre: EFE)

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense CNN, el glaciar Thwaites, el más ancho del planeta, ubicado en la Antártida Occidental, se está derritiendo “más agresivamente” de lo previsto por los glaciólogos, lo que significa que su impacto en el aumento global del nivel del mar podría duplicar las estimaciones actuales.

Frente a este escenario, el Thwaites, mejor conocido como el "glaciar del fin del mundo", nos está contando una historia que reescribe lo que creíamos saber sobre el futuro de nuestras costas, ya que este gigante de la Antártida Occidental, tan inmenso como Florida, se está derritiendo a un ritmo que tomó por sorpresa a los expertos.

Esto se debe a que el nuevo análisis de los glaciólogos de la Universidad de California (UCI) y de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) reveló el impacto del glaciar, una gruesa masa de hielo que se formó en la superficie tras la acumulación, compactación y recristalización de la nieve durante años.

Por lo tanto, el estudio reveló que el glaciar representa un riesgo para la humanidad y que, según el análisis, es más peligroso de lo que se había pensado, considerando que el Thwaites es un enorme bloque de hielo cuya superficie supera la de Gran Bretaña y que, si colapsa, tendría consecuencias fatales para varias regiones del planeta.

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¿Se acerca una catástrofe?

El coautor del estudio, el profesor Eric Rignot, de la Universidad de California (UCI), señaló que, según las nuevas predicciones, todavía falta tiempo para que ocurra alguna catástrofe, pero advirtió que el glaciar Thwaites se está precipitando hacia el desastre a una “velocidad vertiginosa”, debido a que es "un tapón a punto de reventar".

Asimismo, Eric Rignot indicó que la falta de información física sobre el glaciar del Fin del Mundo ha dificultado establecer proyecciones precisas de la catástrofe: “La mayoría de las proyecciones hasta la fecha han tenido dificultades para igualar la rapidez de la pérdida de masa debido a la falta de información física”, añadió el profesor.

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“Nuestro nuevo modelo con una física más completa puede igualar los datos registrados y luego produce proyecciones que son el doble de grandes que antes”, agregó Rignot, quien utiliza un conocimiento más preciso de lo que ocurre en la base del glaciar del Juicio Final, apodado así por la catástrofe que desencadenaría su colapso.

“Estos resultados predicen un mayor riesgo y una mayor exposición a las inundaciones costeras de lo previsto en las próximas décadas”, acotó el investigador, tras mencionar que el glaciar, del tamaño de Florida, lleva años retrocediendo y que su deshielo contribuye actualmente en torno a un 4% al aumento global del nivel del mar.

El impacto del deshielo en los ríos y el agua potable

Según Euronews, una cadena internacional de televisión paneuropea, Eslovenia está siendo testigo de la desaparición gradual de su último glaciar, el Skuta, mientras que el glaciar del monte Triglav, el más alto del país, está casi completamente derretido, pues lo único que queda es una mancha de hielo, cubierta en su mayor parte por rocas.

Dadas las circunstancias, el deshielo de los glaciares repercute directamente en los ríos y las aguas subterráneas. Además, se prevé que todos los glaciares situados por debajo de los 4 mil metros desaparecerán para finales del 2051, lo que implicará una drástica reducción del caudal de los ríos debido a los veranos extremadamente cálidos.

ESCRITO POR:

Emilio Dávila

Emilio Dávila

Periodista de Prensa Libre especializado en tendencias internacionales y deportes con 3 años de experiencia.

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