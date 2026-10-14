¿Qué pasa si Guatemala pierde contra Canadá en la Liga de Naciones? El camino hacia la Copa Oro

Tras vencer 1-0 a Surinam el pasado lunes 5 de octubre, la selección de Guatemala se clasificó por primera vez a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) y tendrá que superar a Canadá en una serie de ida y vuelta para clasificarse a la Copa Oro.

Los cuatro ganadores de los cuartos de final, es decir, los cuatro semifinalistas de la Liga de Naciones 2026, avanzarán directamente a la Copa Oro 2027, mientras que los cuatro perdedores tendrán que disputar la fase preliminar durante la fecha FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociación) de marzo del 2027 para poder clasificarse.

Frente a este escenario, si Guatemala es superada por Canadá en la serie que comienza el 13 de noviembre del 2026 en el Estadio Manuel Felipe Carrera y concluye el 16 de noviembre del 2026 en el BMO Field de Toronto, la Bicolor todavía tendrá otra oportunidad para clasificarse a la Copa Oro 2027, el torneo más importante de la Concacaf.

Por consiguiente, los encuentros de la fase preliminar se jugarán a partidos de ida y vuelta durante la fecha FIFA de marzo del 2027, y los emparejamientos de esta ronda se determinarán con base en el ranking de selecciones de Concacaf después de la fecha FIFA de noviembre del 2026, cuando se disputen los cuartos de final y el play-in.

Play-in

En el play-in se enfrentarán los dos últimos equipos de cada grupo de la Liga A (el quinto y el sexto puesto) y los cuatro primeros equipos de la Liga C (los tres primeros de grupo y el mejor segundo de grupo), de modo que los cruces se determinaron en función de los resultados de los equipos durante la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Cada eliminatoria se jugará con un sistema de ida y vuelta, y los ganadores avanzarán a la fase preliminar. En caso de empate en el marcador global, se aplicará la regla del gol de visitante. Sin embargo, si persiste el empate, se jugará tiempo extra y, de mantenerse la igualdad, la eliminatoria se definirá mediante tiros desde el punto penal.

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Mejor equipo en quinto lugar de la Liga A ( Martinica ) vs. Mejor segundo de grupo de la Liga C ( Aruba )

) vs. Mejor segundo de grupo de la Liga C ( ) Segundo equipo en quinto lugar de la Liga A ( Trinidad & Tobago ) vs. Tercer mejor ganador de grupo de la Liga C ( Antigua & Barbuda )

) vs. Tercer mejor ganador de grupo de la Liga C ( ) Mejor equipo en sexto lugar de la Liga A ( El Salvador ) vs. Segundo mejor ganador de grupo de la Liga C ( Saint-Martin )

) vs. Segundo mejor ganador de grupo de la Liga C ( ) Segundo equipo en sexto lugar de la Liga A (Nicaragua) vs. Mejor ganador de grupo de la Liga C (Montserrat)

Las cuatro selecciones que superen la fase de play-in competirán por las últimas siete plazas para la Copa Oro 2027, junto con los cuatro perdedores de los cuartos de final, los dos mejores segundos lugares de la fase de grupos de la Liga B y los equipos que finalizaron en la tercera y cuarta posición de sus respectivos grupos de la Liga A.

Fase preliminar

Tras el play-in y los cuartos de final de la Liga de Naciones, que se disputarán en noviembre del 2026, las catorce selecciones que competirán en marzo del 2027 por las últimas siete plazas para el torneo serán emparejadas en la fase preliminar con base en el ranking de selecciones de Concacaf, de manera que aún no hay nada definido.

Emparejamientos hipotéticos

Tomando en consideración que las selecciones que finalizaron en la tercera y cuarta posición de sus respectivos grupos de la Liga A son Surinam, Honduras, Costa Rica y República Dominicana, y que los dos mejores segundos lugares de la fase de grupos de la Liga B fueron Puerto Rico y Santa Lucía.

E imaginando que los cuatro perdedores de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026 que no avanzaron a las semifinales fueran Curazao, Guatemala, Haití y Jamaica, y que las selecciones que superaran la fase de play-in fueran Martinica, Trinidad y Tobago, El Salvador y Nicaragua, estos serían los emparejamientos:

Play-off 1: Costa Rica (1.º) vs. 14.º ( Santa Lucía )

(1.º) vs. 14.º ( ) Play-off 2: Jamaica (2.º) vs. 13.º ( Puerto Rico )

(2.º) vs. 13.º ( ) Play-off 3: Haití (3.º) vs. 12.º ( Nicaragua )

(3.º) vs. 12.º ( ) Play-off 4: Honduras (4.º) vs. 11.º ( El Salvador )

(4.º) vs. 11.º ( ) Play-off 5: Guatemala (5.º) vs. 10.º ( República Dominicana )

(5.º) vs. 10.º ( ) Play-off 6: Curazao (6.º) vs. 9.º ( Martinica )

(6.º) vs. 9.º ( ) Play-off 7: Surinam (7.º) vs. 8.º (Trinidad & Tobago)