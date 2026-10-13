Elecciones en EE. UU: Elon Musk aporta US$276 millones para impulsar al Partido Republicano

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, el empresario, inversor, activista político conservador y magnate sudafricano Elon Musk ha invertido al menos US$276 millones en las elecciones intermedias desde agosto, con lo que vuelve a situarse como el principal donante conocido del Partido Republicano.

El portavoz de America PAC, un comité de acción política de Estados Unidos fundado en enero del 2024 y respaldado principalmente por Elon Musk, confirmó la cifra el lunes 12 de octubre, tres días antes de una fecha límite clave para divulgar información sobre el financiamiento de las campañas electorales en las elecciones intermedias.

Frente a este escenario, según el vocero de America PAC, la mayor parte de las últimas donaciones de Musk, unos US$158 millones, se destinó al Fondo de Liderazgo del Senado, el principal comité independiente de acción política de campaña republicano, que está realizando grandes inversiones para conservar un escaño en la Cámara Alta.

Por lo tanto, la persona más rica del mundo se ha convertido discretamente en el mayor donante conocido de las elecciones intermedias, debido a que ha canalizado fondos hacia grupos republicanos, con lo que ha construido una enorme operación de participación electoral para ayudar al partido a hacer frente a todas las dificultades.

Musk: El mayor donante conocido de las elecciones intermedias

De conformidad con el periódico estadounidense The New York Times, esta cantidad de dinero convierte a Elon Musk, la persona más rica del mundo, en el mayor donante conocido, por amplio margen, de las elecciones intermedias de los Estados Unidos, que se celebran a mitad del mandato de cuatro años del presidente Donald Trump.

Estas elecciones tienen lugar el primer martes después del primer lunes de noviembre de los años pares que no coinciden con las elecciones presidenciales. En este ciclo electoral, por ejemplo, se celebrarán el próximo martes 3 de noviembre, de manera que falta menos de un mes para que se determine qué partido controlará el Congreso.

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Por consiguiente, en un esfuerzo por conservar la mayoría republicana en el Senado, Musk donó US$158 millones al comité que respalda a los candidatos del partido para esa cámara y se trata de una de las mayores donaciones políticas de la historia, superior a lo que los demócratas recaudaron de todos sus donantes durante este trimestre.

Asimismo, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, Elon Musk ha construido una importante operación de participación electoral republicana mediante un comité independiente de campaña que destinó el dinero del magnate a desarrollar un extenso programa de promoción del voto para intentar movilizar a los votantes republicanos.

Musk: Uno de los principales objetivos de los demócratas

Musk, la persona más rica del mundo, donó US$300 millones durante la campaña del 2024 para ayudar a Trump a ganar las elecciones presidenciales. Por ello, ese apoyo financiero lo convirtió en uno de los principales objetivos de los demócratas, especialmente cuando regresó para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Sin embargo, Elon Musk dijo en el 2025 que en el futuro “reduciría considerablemente” sus gastos políticos y, más tarde, se distanció de Trump por su emblemática ley de impuestos y política interna. A pesar de eso, su relación parece haber mejorado desde entonces y, en septiembre, Trump lo honró con la Medalla Nacional de la Ciencia.